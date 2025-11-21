Raoul Bova, chi è l’ ex suocera famosa: noto volto Mediaset

Nell’ultimo periodo, la vita sentimentale di Raoul Bova è stata al centro dei riflettori, per via della sua separazione da Rocio Munoz Morales. Prima di lei, nella sua vita c’è stata la prima moglie Chiara Giordano, figlia di un personaggio di spicco della tv e della giurisprudenza. L’ex suocera dell’attore si chiama infatti Annamaria Bernardini De Pace, già volto di Forum e famoso avvocato che si sta occupando proprio di Raoul.

Chi è Annamaria Bernardini De Pace

Originaria di Perugia, è nata nel 1948: il padre era un magistrato, mentre la mamma un avvocata. Dopo gli studi superiori, ha quindi deciso di seguire le orme dei genitori e si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. All’età di 22 anni ha però abbandonato l’Università per sposarsi con Francesco Giordano, il suo professore di Diritto Romano, ma ha ripreso gli studi sei anni dopo conseguendo la laurea e iscrivendosi all’Albo degli avvocati, specializzandosi come matrimonialista e nel diritto di famiglia. Nel 1989 ha fondato il suo studio legale a Milano ed è diventata una figura di riferimento dei Vip, che si sono affidati a lei per i rispettivi divorzi. Tra i personaggi più famosi ci sono Romina Power, Eros Ramazzotti, Simona Ventura e Flavio Briatore.

La passione per la scrittura l’ha inoltre portata a collaborare anche con diversi quotidiani e riviste di prestigio come Il Giornale, IO Donna e il Corriere della Sera. Nel 2024 è invece entrata ufficialmente nel cast del famoso programma di Canale 5 Forum, dove ha ricoperto il ruolo di giudice.

La vita privata e il rapporto con Raoul Bova

Il suo primo grande amore è stato Francesco Giordano, professore universitario di Diritto Romano di cui si innamora durante gli anni universitari. I due si sono sposati quando lei aveva 22 anni, e dal loro matrimonio sono nate le due figlie Francesca e Chiara. Il loro amore è durato solo sei anni, tanto che nel 1976 la coppia ha divorziato. Proprio la sua secondogenita Chiara ha sposato l’attore Raoul Bova e, nonostante la loro separazione, sono rimasti in buoni rapporti. Bernardini De Pace è infatti diventata la legale del rinomato attore.