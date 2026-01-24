Rally di Montecarlo 2026: dove vedere oggi le prove di oggi in TV e streaming, orari e programma

Il Rally di Montecarlo 2026, prima prova stagionale del Mondiale WRC, entra oggi sabato 24 gennaio nella sua terza giornata, quella decisiva per le sorti della classifica.

Dopo due giorni intensi tra asfalto sporco, tratti ghiacciati e condizioni meteo proibitive, Oliver Solberg comanda la gara davanti a Elfyn Evans e Sébastien Ogier. La giornata di oggi prevede sei prove speciali tra le Alpi francesi e il Principato di Monaco, con la spettacolare PS13 sul circuito di Monaco che chiuderà il programma serale. Domani domenica 25 gennaio l’arrivo finale a Montecarlo dopo la Power Stage conclusiva.

Il programma di oggi sabato 24 gennaio

La terza giornata del Rally di Montecarlo si è già aperta questa mattiona con il Service E a Gap e prosegue con due passaggi sulla durissima La Bréole-Bellaffaire di quasi 30 chilometri, intervallati dalla Vaumeilh-Claret. Nel pomeriggio, dopo il Remote Service a Château-Arnoux, i piloti si trasferiranno a Monaco per la suggestiva prova speciale sul circuito del Principato alle 18.35, uno degli appuntamenti più iconici dell’intero rally.

La situazione in classifica

Dopo due giornate caratterizzate da condizioni meteo estreme con nebbia e ghiaccio, Oliver Solberg ha costruito un vantaggio importante sui diretti inseguitori. Il giovane norvegese guida la classifica davanti al gallese Elfyn Evans e al campione francese Sébastien Ogier. La terza giornata sarà decisiva per capire se Solberg riuscirà a gestire il margine o se gli inseguitori riusciranno a riavvicinarsi in vista della Power Stage di domani. La sfida tra Toyota e Hyundai si preannuncia serratissima fino all’ultimo chilometro.

Rally Montecarlo, il programma completo di oggi

7.28 – Service E Gap (18 minuti)

8.31 – PS10 La Bréole-Bellaffaire (29,93 km)

9.55 – PS11 Vaumeilh-Claret 2 (15,06 km)

10.45 – Riordino Gap (30 minuti)

11.15 – Service F Gap (33 minuti)

12.31 – PS12 La Bréole-Bellaffaire 2 (29,93 km)

14.00 – Remote Service G Château-Arnoux (20 minuti)

17.40 – Riordino Monaco (45 minuti)

18.35 – PS13 Monaco Circuit (2,69 km)

Dove vederlo in tv e streaming

Il Rally di Montecarlo viene trasmesso in diretta su Sky Sport con tre prove speciali in programma oggi:

– ore 8.31 PS10 La Bréole-Bellaffaire su Sky Sport Arena

– ore 12.31 PS12 La Bréole-Bellaffaire 2 su Sky Sport Arena

– ore 18.35 PS13 Monaco Circuit su Sky Sport Max

La diretta streaming è disponibile su NOW per gli abbonati Sky. Chi desidera seguire l’intero rally chilometro per chilometro può abbonarsi a Rally.TV, la piattaforma ufficiale del WRC disponibile anche nell’app DAZN. Contenuti gratuiti sono disponibili sul canale YouTube ufficiale del FIA World Rally Championship.

Il calendario del Mondiale Rally

1. Rally Monte-Carlo (22-25 gennaio) Gap, Principato di Monaco – Asfalto/Neve

2. Rally Sweden (12-15 febbraio) – Umeå – Neve/Ghiaccio

3. Safari Rally Kenya (12-15 marzo) – Sterrato

4. Croatia Rally (9-12 aprile) – Asfalto

5. Rally Islas Canarias – Rally of Spain (23-26 aprile) – Asfalto

6. Vodafone Rally de Portugal (7-10 maggio) – Sterrato

7. Rally Japan (28-31 maggio) – Asfalto

8. EKO Acropolis Rally Greece (25-28 giugno) Loutraki – Sterrato

9. Rally Estonia (16-19 luglio) – Sterrato

10. Secto Rally Finland (30 luglio-2 agosto) Jyväskylä – Sterrato

11. Ueno Rally del Paraguay (27-30 agosto) – Sterrato

12. Rally Chile BIOBÍO (10-13 settembre) – Sterrato

13. Rally Italia Sardegna (1-4 ottobre) Alghero – Sterrato

14. Rally Saudi Arabia (12-15 novembre) – Sterrato