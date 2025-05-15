Rajae Bezzaz: età, laurea, compagno, Striscia La Notizia. Carriera e vita privata

Rajae Bezzaz è la storica inviata di Striscia la Notizia. Ecco qualche informazione in più su di lei, sulla carriera e sulla vita privata.

Da dieci anni conduce le inchieste a tema sociale di Striscia la Notizia, accompagnata dall’ormai inseparabile giacca rossa, lo stesso colore della bandiera del Marocco. Determinazione, simpatia e una carica d energia travolgente sono i tratti caratteristici di Rajae Bezzaz, la storica inviata del tg satirico creato nel 1988 da Antonio Ricci solita chiudere i servizi con la zaghroutah, l’urlo di gioia usato dalle donne mediorientali – e di vari altri Paesi del sub-continente africano – per celebrare ogni occasione (matrimoni ma anche esami).

Di recente Rajae e la troupe di Striscia sono stati oggetti di una brutale aggressione – non la prima purtroppo – durante un servizio su un alloggio occupato abusivamente da oltre due anni. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Non una novità per la conduttrice di origini marocchine con un passato in un noto reality di casa nostra.

Rajae Bezzaz, una la carriera a cavallo tra tv, radio e cinema

Rajae Bezzaz nasce il 20 luglio 1989 in Libia da genitori marocchini (il padre berbero di Khemisset e la madre di Khouribga). Si trasferisce in Italia quando ha appena 9 anni. Al momento della sua nascita i genitori si trovavano nel Paese libico per ragioni di lavoro. Quando ha circa sei mesi viene affidata alle cure della nonna e trascorre l’infanzia in Marocco.

Mamma e papà tornano in patria quando scoppia la Guerra del Golfo. I genitori poi si separano e così Rajae (il cui nome significa “speranza”) nel 1998 si trasferisce in Italia, a Bologna, insieme alla madre e alla sorella maggiore, di due anni più grande. Quando Rajae ha 13 anni, la mamma decide di tornare in Marocco e la porta con sé. Dopo un anno in Marocco torna in Italia dal padre, a Catanzaro.

Successivamente inizia a vivere con la sorella a Bologna, poi a Roma. Nel frattempo matura in lei il desiderio di avvicinarsi al mondo dello spettacolo: una passione nata da piccola, quando la nonna l’aveva iscritta insieme alla sorella in una compagnia teatrale. Rajae comincia così a prendere parte a vari film e serie tv. A Bologna frequenta la scuola MusicArti di Gloria Bonaveri .La notorietà presso il grande pubblico arriva nel 2011, quando partecipa all’undicesima edizione del Grande Fratello.

Il momento di massima popolarità lo raggiunge però nel 2015 diventando invitata dal programma satirico Striscia la Notizia. Collabora anche con Radio Zeta L’Italiana, dove conduce Il ruggito delle Leonesse insieme a Barbara Sala. L’anno dopo conduce Miseria e Nobiltà (Week-end) su RTL 102.5 al fianco di Sara Ventura. Nella stagione 2016-2017 è confermata a Striscia la notizia e a Radio Zeta L’Italiana, dove questa volta affianca Antonio Gerardi. In Miseria e Nobiltà (Week-end) collabora poi con Max Parisi.

È autrice anche di un libro: L’araba felice, pubblicato a marzo 2021 da Cairo. Da novembre 2022 Rajae Bezzaz è testimonial ufficiale dei City Angels, mentre qualche mese dopo (a gennaio 2023) vince il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù e comincia una nuova avventura alla conduzione di Fantastico Weekend su R101.

Come detto, accanto agli impegni in tv e in radio, l’inviata di Striscia ha avuto anche parti al cinema come in Maschi contro femmine, film del 2010 diretto da Fausto Brizzi. Ha recitato anche in 5 (cinque), per la regia di Francesco Dominedò (2011) e in AmeriQua, regia di Marco Bellone e Giovanni Consonni (2013). Più recente è invece Ultima generazione, diretto nel 2024 da Andrea Castoldi. Nel frattempo si è cimentata anche in spettacoli teatrali e studi attoriali.

Vita privata di Rajae Bezzaz, una inviata poliglotta

Rajae Bezzaz parla sei lingue (italiano, arabo, marocchino, egiziano, francese, e inglese) e capisce lo spagnolo. Dopo 25 anni di residenza in Italia, a maggio 2024 ha ottenuto la cittadinanza italiana. Si professa di fede musulmana. La conduttrice è molto riservata e della sua vita privata si sa davvero poco.

Non è noto se attualmente sia fidanzata. In passato si era parlato di una sua presunta relazione (mai ufficializzata) con Stefano Maniscalco, ex fidanzato di Valeria Marini, con Fabrizio Corona e anche con Maurizio Pizzagalli (ex corteggiatore di Uomini e Donne). Ma appunto si è trattato soltanto di voci mai confermate dalla diretta interessata.