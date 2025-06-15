Raiplay, 5 commedie divertenti da vedere gratuitamente

Le piattaforme di streaming a pagamento stanno ormai spopolando ovunque e in questa realtà Raiplay si distingue per un’offerta culturale accessibile, variegata e (soprattutto) gratuita. Spesso sottovalutata, l’app della Rai si conferma un prezioso scrigno digitale in cui trovare dirette, fiction, documentari mìma anche vere e proprie perle della storia del cinema italiano.

Tra queste spiccano alcune commedie intramontabili che meritano di essere (ri)scoperte magari durante una serata casalinga in cerca di leggerezza e qualità. Il bello? Basta una connessione e il gioco è fatto.

5 titoli da non perdere su Raiplay

Abbiamo selezionato 5 titoli (tutti disponibili su Raiplay) che attraversano le epoche del cinema nostrano unendo la satira a uno sguardo critico sulla società. I classici ingredienti tipi della commedia all’italiana.

I soliti ignoti, di Mario Monicelli

In cima alla lista non può che esserci I soliti ignoti, il capostipite del cosiddetto caper movie all’italiana. Un cast a di poco stellare (Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Totò e Claudia Cardinale) dà vita una banda di ladruncoli improvvisati alle prese con una rapina che, prevedibilmente, finirà in modo grottesco. Monicelli fotografa con eleganza e umorismo la miseria del dopoguerra, trsformandola in arte pura.

Divorzio all’italiana, di Pietro Germi

Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli brillano in questa satira agrodolce su un’Italia ancora imbrigliata nei codice dell’onore e della morale. Un nobile sicialiano escogita un piano assurdo per liberarsi della moglie e vivere la sua passione per la giovane cugina.

Germi firma un ritratto caustico e raffinato di un Paese in bilico tra tradizione e modernità che ancora oggi sorprende per la sua attualità.

L’armata Brancaleone, di Mario Monicelli

Un altro caolavoro firmato Monicelli. L’armata Brancaleone è un viaggio surreale nell’Italia dell’XI secolo, in compagnia di un gruppo di cavalieri strampalati capeggiati da un indimenticabile Vittorio Gassman.

Il film ha talmente inciso nell’immaginario collettivo che il titolo è ormai sinonimo di gruppi improbabili e impreparati.

Boris – Il film, di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo

Chi ha amato la serie cult Boris non può perdersi la sua versione cinematografica. Il film segue le disavventure di René Ferretti e della sua troupe alle prese con la produzione di un film “serio” dopo anni di fiction trash. Satira feroce sull’industria audiovisiva italiana, Boris – Il film è una commedia intelligente, che fa ridere e riflettere.

Smetto quando voglio – Trilogia (2014–2017) – di Sydney Sibilia

Chiude la nostra selezione la fortunata trilogia di Sydney Sibilia, che racconta con ritmo e originalità la crisi del mondo accademico attraverso una banda di ricercatori universitari diventati produttori di smart drugs. Un mix riuscito di denuncia sociale e umorismo, con dialoghi brillanti e personaggi memorabili.