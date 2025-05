Raiplay, 10 serie tv (bellissime) da vedere gratuitamente

La piattaforma streaming ufficiale della Rai riserva una carrellata di serie Tv da vedere comodamente agli orari che più rispecchiano le proprie abitudini e comodità. Pur non sottoscrivendo alcun abbonamento aggiuntivo, ma semplicemente pagando il canone annuo di 90 euro che gli italiani hanno come spesa fissa in bolletta (suddivisa in rate da 12 mesi), oltre alla messa in onda dei palinsesti, si ha la possibilità di usufruire di un servizio on demand di alta qualità.

Un contenitore a portata di telecomando (di click o di tap, a seconda del dispositivo che si vuole utilizzare), ricco di storie avvincenti ed emozionanti, appartenenti ad un catalogo sempre più ricco di serie italiane, ma anche internazionali. Tra queste spiccano titoli famosi che hanno avuto un grande successo nella consueta programmazione della Rai, da rivedere dalla prima puntata per tutte le stagioni, o anteprime molto interessanti.

Le serie TV su Rai Play da iniziare a guardare adesso

Tra le tantissime proposte disponibili su Rai Play abbiamo selezionato 10 serie imperdibili da iniziare subito. Sulla piattaforma tutta italiana, c’è tanto da scoprire: che siate appassionati di thriller, drammi storici, commedie romantiche o storie adolescenziali, qui si trovano titoli di grande qualità. Basta una connessione e il gioco è fatto. Buona visione!

Based on a True Story: In esclusiva su RaiPlay, arriva per la prima volta in Italia la serie con Kaley Cuoco (Penny di The Big Bang Theory) e Chris Messina(Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen) Un’agente immobiliare e un idraulico si ritrovano coinvolti in un podcast sul true crime… ma la realtà si fa presto inquietante. Un thriller ironico e originale.

Audrey è tornata: Pluripremiata ai Cannes Series Award, questa serie canadese racconta la storia di Audrey, una ragazza che si risveglia dal coma dopo 16 anni. Come sarà tornare alla vita? Un dramma toccante e sorprendente.

La Unidad: Serie spagnola di altissima tensione. Seguiamo una squadra antiterrorismo tra Madrid e il Marocco, in una missione per catturare un pericoloso criminale. Adrenalinica e ben scritta.

Pagan Peak: Al confine tra Austria e Germania, un delitto dai tratti rituali innesca un’indagine cupa e mozzafiato. Tra atmosfere nordiche e tensione crescente, questa serie thriller conquista sin dal primo episodio.

You & Me: Dai produttori di It’s a Sin, una storia d’amore e rinascita. Dopo una tragedia personale, Ben deve reinventarsi padre e uomo. L’incontro con Emma gli cambierà la vita. Perfetta per chi ama i sentimenti forti.

Normal People: Adattamento dell’omonimo romanzo di Sally Rooney. Connell e Marianne, due giovani irlandesi, vivono un rapporto intenso, complesso, fatto di attrazione e incomprensioni. Un piccolo gioiello narrativo.

Mental: Un teen drama italiano coraggioso e necessario. Nico, sedici anni, viene ricoverata in una clinica psichiatrica dove incontra altri ragazzi come lei. Insieme affrontano il dolore, ma anche la forza della condivisione.

Esterno Notte: La ricostruzione storica del rapimento Moro firmata da Marco Bellocchio. Un capolavoro che racconta con profondità e potenza uno dei momenti più drammatici della storia italiana.

L’Amica Geniale: Dal bestseller di Elena Ferrante, la serie-evento che ha conquistato l’Italia e il mondo. conosciutissima e da guardare se non lo si è ancora fatto. La storia di Elena e Lila, due amiche napoletane legate da un rapporto intenso, tra affetto e rivalità.

Rumors: Dalla Norvegia un teen drama che affronta bullismo, identità e social network. Erik si trasferisce su un’isola per ricominciare, ma scoprirà quanto le voci possono essere pericolose.