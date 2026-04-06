Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip: da maestro di Amici a concorrente, il caso di un personaggio fuori dal suo contesto

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 c’è un nome che sembrava destinato a fare fatica e invece sta diventando il concorrente più solido dell’edizione. Raimondo Todaro ha smentito chi lo dava fuori contesto: il 76% al televoto è un verdetto difficile da ignorare

Quando Raimondo Todaro è stato annunciato tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, la logica sembrava dalla sua parte ma i dubbi erano leciti. Ballerino professionista, ex volto fisso di Ballando con le Stelle per oltre quindici anni, maestro di Amici di Maria De Filippi nelle ultime stagioni: un personaggio conosciuto, amato da un pubblico fedele, capace di generare attenzione mediatica.

Raimondo Todaro, identikit di un personaggio

Sulla carta, Todaro era uno degli acquisti più solido pensando al cast del Grande Fratello. Ma la storia dei talent che entrano nei reality è costellata di delusioni: il passaggio da un contesto strutturato — dove hai un ruolo, un’autorità, un mestiere visibile, una credibilità quasi assoluta — a uno spazio aperto dove tutto dipende da chi sei quando non fai niente di specifico, è un salto che non tutti riescono a compiere.

Le prime settimane sembravano confermare questi dubbi. Todaro ha vissuto una prima settimana decisamente in sordina. Poi ha cominciato a prendere parte agli scontri, ha avuto i suoi momenti di tensione — quelli per il Gold Club, la vicenda del bigliettino misterioso, soprattutto lo scontro con Calvario — anche se nessuno di questi sembrava aver definito davvero chi fosse dentro il gioco. Selvaggia Lucarelli aveva commentato senza troppa benevolenza uno degli episodi: Todaro avrebbe cercato di rompere gli equilibri per una stupidaggine e l’opinionista gli aveva dato del pesantone. L’impressione era quella di un professionista rispettabile che faticava a trovare il registro giusto in un ambiente che non gli somigliava.

Poi però è arrivato il televoto…

Il 76% che smentisce tutto

Alla sesta puntata, Raimondo Todaro e Ibiza Altea escono dal monolocale dove avevano trascorso l’intera settimana in isolamento e Ilary Blasi annuncia le percentuali del pubblico che devono decretare un salvataggio: Todaro al 76,34%, Ibiza al 23,66%. Non è un risultato, è un plebiscito. Il pubblico che vota al Grande Fratello Vip non è lo stesso che analizza meticolosamente le dinamiche della casa con distacco critico: è un pubblico che si affeziona, che sceglie con la pancia, che premia chi gli trasferisce qualcosa di concreto e di emozionale. E Todaro — con la sua calma, la sua gestione misurata dei conflitti, il gesto di cedere l’immunità a Francesca Manzini — ha fatto sentire qualcosa a tre quarti di chi ha votato.

Il punto è che il pubblico ha visto qualcosa che la lettura superficiale rischiava di perdere. Todaro non è diventato un personaggio del Grande Fratello Vip malgrado la sua storia televisiva, ma grazie a una parte di quella storia che il reality ha messo in luce in modo inaspettato: la capacità di stare in mezzo alle persone senza perdere la testa, di essere presente senza essere invadente, di scegliere i momenti in cui parlare e quelli in cui stare zitto.

Perché funziona qui come funziona ad Amici

La tesi che il talento in un campo non si trasferisca automaticamente in un altro era corretta in astratto, ma sbagliata applicata a Todaro. La qualità che lo rendeva efficace ad Amici — quella capacità di costruire un rapporto autentico con persone sotto pressione, di essere autorevole senza diventare opprimente — si è rivelata trasferibile. Forse è proprio perché la casa del Grande Fratello Vip, come una scuola di talenti, è un ambiente di coabitazione forzata in cui le relazioni reali contano più dei ruoli dichiarati.

L’immunità ceduta a Francesca Manzini è l’episodio che racconta meglio questa lettura. Era una mossa che poteva sembrare calcolata —Paola Caruso non ha mancato di dirlo, accusandolo di strategia. Ma il 76% suggerisce che il pubblico l’abbia letta diversamente: come un gesto di chi non ha bisogno di accumulare vantaggi per sentirsi al sicuro. È una qualità rara in un reality show, e il pubblico la riconosce quando la vede.

Il professionista che ha trovato il suo registro

Todaro ha ancora settimane non facili davanti a sé considerando una edizione più veloce e compressa, con le puntate che si accumulano e la pressione della possibile chiusura anticipata che aleggia su Mediaset, è in una fase delicata. Le dinamiche possono cambiare, le alleanze si spostano, e un personaggio che oggi sembra solido può trovarsi in difficoltà la settimana prossima.

Ma il 76,34% è un dato che non si cancella. Stabilisce una posizione, costruisce una storia, crea un’aspettativa. Todaro è entrato nel Grande Fratello Vip come un nome noto che sembrava fuori contesto. Ne sta uscendo — almeno per ora — come il concorrente che il pubblico ha scelto con più convinzione. Il caso rimane interessante, ma la tesi va riscritta: non era fuori posto. Era semplicemente in un posto dove ci voleva più tempo per capirlo.