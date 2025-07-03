Rai, torna in tv Bianca Guaccero: cosa condurrà

Bianca Guaccero è pronta a fare il suo ritorno in prima serata su Rai1. Grazie alla sua versatilità, simpatia e bellezza, la presentatrice pugliese si è ritagliata un posto speciale nel cuore dei telespettatori e.. anche nei palinsesti della televisione pubblica. Il pubblico recentemente l’ha seguita a Ballando con le Stelle dove ha vinto, prima di approdare al PrimaFestival insieme a Gabriele Corsi e ora Bianca è pronta a rimettersi in gioco con un progetto in cui sarà protagonista della prima serata domenicale della Rai.

Si tratta di un programma storico che ripercorre e celebra la musica italiana, attraverso una formula che unisce intrattenimento e nostalgia, e che punta a conquistare un pubblico trasversale. Questo vuol dire che la Guaccero non solo torna in Tv ma lo fa anche in prime time: una svolta che ha il sapore di promozione, il risultato di un lavoro iniziato già nelle precedenti stagioni televisive.

Tuttavia, mentre si prepara a questo nuovo impegno, l’atmosfera intorno ad altri suoi progetti resta incerta. Lo show che conduceva con Nek, infatti, sembra essere in bilico e non compare tra i titoli ufficiali dei palinsesti Rai per la stagione 2025/2026. Una situazione che lascia aperta la porta a possibili cambiamenti in corsa, ma che per ora non fa ben sperare. Nel frattempo, si fa chiarezza anche sui rumor che davano Nek come possibile co-conduttore di Domenica In al fianco di Mara Venier, voci prontamente smentite dalla rete.

Cosa vedremo con Bianca Guaccero questa estate

Bianca Guaccero tornerà alla guida di TecheTeche Top Ten, un programma che negli ultimi anni si è conquistato un posto di rilievo nel palinsesto estivo della Rai. A partire da domenica 6 luglio, la conduttrice sarà la padrona di casa di questo appuntamento serale, in onda alle 20:35, orario tradizionalmente riservato a un altro storico show, “Affari tuoi” che invece se na in vacanza. Questa mossa rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte dell’azienda verso la Guaccero e il format, che in passato era stato trasmesso in fasce meno prestigiose.

Il programma si concentra sulle canzoni più iconiche della musica italiana, organizzate attorno a temi sempre diversi di puntata in puntata. Questa formula permette di far rivivere al pubblico grandi emozioni, grazie a un mix di video, curiosità e momenti storici legati al mondo musicale e televisivo italiano. Bianca, con la sua empatia e naturalezza, sarà chiamata a guidare gli spettatori in questo viaggio tra ricordi e melodie senza tempo, con il compito di valorizzare un patrimonio culturale che non smette di far sognare, sia le vecchie che le nuove generazioni.