Rai, torna Il Processo al 90’ con Paola Ferrari, Marco Mazzocchi e Sofia Oranges

Il grande ritorno de Il Processo al 90’ su Rai 2 è ormai alle porte. Ogni lunedì alle 23.00, gli appassionati di sport riprenderanno il ritmo con l’appuntamento che racconta e analizza ogni dettaglio del calcio e dei principali eventi sportivi. La nuova stagione promette di unire approfondimento, dibattito e un’interazione diretta con il pubblico, rendendo la trasmissione ancora più vicina agli spettatori.

Il ritorno del programma non rappresenta solo un aggiornamento del palinsesto Rai: è anche il frutto di anni di lavoro e dedizione da parte del team, pronto a rinnovarsi e ad accogliere nuovi talenti. L’esperienza dei veterani Ferrari e Mazzocchi si combina con la freschezza di una new entry, creando una dinamica inedita che promette di catturare l’attenzione del pubblico e stimolare conversazioni interessanti sui temi più caldi del calcio e dello sport in generale.

Le parole di Sofia Oranges

Accanto ai volti storici del programma, Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, quest’anno si aggiunge un nuovo volto destinato a dare nuova energia alla conduzione: Sofia Oranges. Raggiunta da Tvblog, la giornalista sportiva ha dichiarato: “Lunedì sarà per me un esordio speciale. Entrare a far parte della grande famiglia di Rai Sport e farlo attraverso un programma iconico come Il Processo del 90° su Rai2 è un privilegio e un onore immenso. Sono entusiasta e profondamente grata per questa opportunità, arrivata dopo anni di gavetta e sacrifici. Affiancare due grandissimi professionisti che stimo molto, come Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, significa avere la possibilità di crescere professionalmente accanto a figure che hanno segnato la storia del giornalismo sportivo. Porterò il mio piglio, la mia spontaneità e la mia professionalità, cercando di dare un contributo personale. Il mio ruolo sarà un po’ “piccante”: quanto basta per movimentare il dibattito, stimolare il confronto e rappresentare quel mondo a metà tra l’informazione sportiva tradizionale e il linguaggio dei social. È una grandissima sfida e non vedo l’ora di viverla“.

Il format storico del programma mantiene intatto il suo cuore: analisi delle partite, interviste esclusive e dibattiti serrati sui momenti più discussi della settimana calcistica. La presenza di Paola Ferrari, con la sua lunga esperienza nella cronaca sportiva, e di Marco Mazzocchi, sempre pronto con commenti sempre puntuali e approfonditi, garantisce una qualità giornalistica elevata. Sofia Oranges, invece, porterà un approccio più contemporaneo, con collegamenti dai social e interventi mirati a coinvolgere il pubblico giovane, rendendo la trasmissione un ponte tra studio e spettatori.

“Chi mi conosce sa quanta strada e quanti sacrifici ci siano dietro questo traguardo, frutto di un percorso costruito passo dopo passo, con impegno e passione.” Scrive la giovane giornalista sui social. “Coltivate i vostri sogni con la stessa ostinazione con cui si custodisce ciò che conta davvero. Perché quando passione e determinazione camminano insieme, nulla è impossibile.” La nuova stagione si preannuncia quindi ricca di contenuti, interazione e approfondimenti.