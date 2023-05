Che Rai sport sia una delle redazioni giornalistiche più difficili all’interno della televisione pubblica è cosa ormai assodata da tempo. Tante primedonne e non parliamo di certo solo della parte femminile della redazione in oggetto. Persone e personaggi che si credono al centro del panorama mediatico nazionale e che amplificano la loro vanità con un uso smodato dei social network, a cui speriamo il nuovo tandem alla guida della Rai, Sergio-Rossi, ponga qualche regoletta. Insieme ad un freno alla voglia incontrollata di rilasciare dichiarazioni a destra e a sinistra, senza alcun controllo da parte dell’apice aziendale. La Rai è una delle poche aziende in cui i dipendenti possono parlare e spesso male di Rai e di chi ci lavora.

Dicevamo dell’eccessiva effervescenza dei componenti della redazione di Rai sport e di tante situazioni perniciose di cui è dimora e che poi sono state la causa della prematura uscita della direttrice Alessandra De Stefano, ora passata a fare la corrispondente della tv di Stato italiana in quel di Parigi. Al momento c’è un direttore ad interim alla guida di questa testata ed è il veterano Marco Franzelli, già capo della redazione sportiva del Tg1.

Nella nuova Rai in arrivo sarebbe stata scelta la persona che guiderà la redazione sportiva della Rai. Si resta sempre nel genere femminile, non solo, dopo Alessandra De Stefano si rimane nel territorio delle bionde. Secondo quanto apprendiamo la nuova direttrice di Rai sport sarà Angela Mariella. Investitura decisa dal nuovo amministratore delegato Roberto Sergio che verrà comunicata al consiglio di amministrazione della Rai, che dovrà procedere ad un voto vincolante rispetto alla sua nomina, come quelle dei nuovi direttori di Tg.

Foggiana, classe 1966, Angela Mariella, considerata in quota Lega, è giornalista professionista dal 1998. Viene assunta in Rai come redattore al Giornale radio nel 2004 e promossa capo servizio nel 2008 e due anni dopo responsabile della redazione “rubriche”. Dopo una serie di scatti di carriera, nel 2018 viene nominata vice direttore del Giornale radio e dal 2020 è direttore di Isoradio. Angela Mariella dunque dovrebbe essere la nuova direttrice di Rai sport. Considerata vigorosa, attenta, a volte spigolosa, ma giornalista di grande talento, sarà capace di levigare per bene tutte le molte anime frizzanti di quella redazione, dando sempre più spazio a chi ha voglia davvero di lavorare e sempre meno a chi ha solo voglia di apparire. Ce la farà? In bocca al lupo!