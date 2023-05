Per respirare l’aria che tira a Viale Mazzini quando cambia la governance Rai è sempre utile farsi un giro in casa RaiSport, uno dei luoghi più rissosi e incredibili dell’universo (non solo televisivo). In questo caso ad aiutarci nel meraviglioso viaggio ci sono due eventi calcistici extra in programma proprio in questi caldi giorni di nomine. Il riferimento è alle due semifinali di Europa League che la tv pubblica ha acquisito da Sky per circa due milioni di euro.

Per Juventus-Siviglia di ieri sera (3.772.000 telespettatori e uno share del 18.04%) RaiSport, attualmente diretta ad interim da Marco Franzelli, dopo le dimissioni di Alessandra De Stefano, ha schierato una formazione leggermente diversa rispetto a quella che il pubblico è abituato a vedere, a partire da Marco Lollobrigida in conduzione del pre e post partita. Quello stesso Lollobrigida che viene considerato – se ne parla da giorni su siti e quotidiani – molto vicino a Fratelli d’Italia e con quotazioni in rialzo in vista dei prossimi palinsesti. Insieme al giornalista che ogni domenica su Rai2 conduce 90esimo minuto, c’era anche Lele Adani. Non una novità, considerando che l’ex calciatore è ormai da oltre un anno presenza fissa nel team di RaiSport. La sua apparizione allo Stadium di Torino ha però, prevedibilmente, scatenato i cori ostili di una parte dei tifosi juventini che lo considerano, di fatto, un nemico per via di alcune prese di posizione sull’allenatore Allegri e più in generale su un certo modo di intendere il gioco del calcio.

Poco fa Adani ha replicato così via Twitter:

Grande serata di calcio ieri allo Stadium, grazie per l’affetto e l’ospitalità a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo. E pazienza se non tutti la vediamo allo stesso modo. Il calcio e la comunicazione libera saranno sempre al centro di tutto

Grande serata di calcio ieri allo Stadium, grazie per l’affetto e l’ospitalità a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo. E pazienza se non tutti la vediamo allo stesso modo. Il calcio e la comunicazione libera saranno sempre al centro di tutto — Daniele Adani (@leleadani) May 12, 2023

Adani tornerà su Rai1 giovedì prossimo, quando la rete ammiraglia della tv pubblica proporrà in prima serata la semifinale di ritorno Bayer Leverkusen-Roma. Adani sarà la seconda voce in telecronaca, accanto a Stefano Bizzotto, con Simona Rolandi alla conduzione del pre e post partita (Alessandro Antinelli sarà, come ieri, curatore e coordinatore).

A proposito di ieri sera, va registrato il debutto assoluto in una telecronaca su Rai1 per Alessandra D’Angiò, nel ruolo di bordocampista. Un esperimento, riuscito a metà, tra problemi tecnici e qualche incertezza di troppo, all’insegna del rinnovamento delle voci tutto al femminile, visto che la bordocampista titolare in Rai (segue la Nazionale) da qualche tempo è Tiziana Alla.