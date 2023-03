“Ti odio, ma ti amo“. Il rapporto che stringe i media d’informazione e la politica di oggi è un tiramolla che si rinnova giornalmente, eppure i parlamentari di questa legislatura iniziata pochi mesi fa leggono giornali e – soprattutto – guardano con piacere i TG. Un bel controsenso a vedere la top ten delle fonti d’informazioni più affidabili per i parlamentari raccolte tramite un’indagine eseguita su un campione rappresentativo* di deputati e senatori realizzata da Quorum/YouTrend in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co.

Già con una prima occhiata è possibile constatare come, le testate giornalistiche televisive, si siano guadagnate un posto di prima fila a braccetto con agenzie di stampa e giornali cartacei.

La domanda precisa posta ai parlamentari è stata la seguente: “In una scala da 0 a 10, dove con 0 si intende “per nulla” e con 10 “del tutto”, quanto ritiene attendibili le notizie che provengono da ciascuna delle seguenti fonti di informazione?”.

Alla luce delle primissime posizioni e al di là delle agenzie stampa più conosciute (come, ad esempio, ANSA) è curioso constatare che la prima fonte d’informazione televisiva non è italiana, bensì di livello internazionale. Parliamo della BBC che con una media di voto di 7,7 è a pari merito con Il sole 24 Ore e il New York Times.

Tg Rai apprezzati dai parlamentari (…nonostante tutto)

Per quanto riguarda i telegiornali Rai Nazionali, il gruppo Tg1, Tg2 e Tg3 è sul podio con una media del 7,2. Un voto che fa riflettere dato che proprio i Telegiornali della tv pubblica (qui gli ultimi movimenti) sono da sempre il bersaglio facile di vari esponenti politici (maggioranza e opposizione) per ragioni spesso riconducibili agli spazi concessi dalle tre testate (…ma non solo).

ANSA riporta un dato ancora più interessante: “l’86% dichiara di averli visti almeno una volta nell’ultima settimana, un dato superiore a quello dei TG regionali Rai (77%) e dei telegiornali Mediaset (75%)“. Il terzetto dei telegiornali Mediaset (Tg4, Tg5 e Studio Aperto) ha una media del 6,3.

Sky Tg24 prima fonte all-news più affidabile

Lato all-news, a spiccare è Sky Tg24. La rete diretta da Giuseppe de Bellis si porta a casa una media di voto del 7,1 risultando di diritto la rete all-news più attendibile secondo i parlamentari. Una medaglia non da poco per l’emittente d’informazione targata Sky che – fra l’altro – quest’anno compirà 20 anni di vita. Sky Tg24 è visto dall’83% dei votanti e stacca da Rai News 24 e TgCom24.

Grande assente nel gradimento è il Tg La7. Enrico Mentana, da sempre attento e scrupoloso nel seguire (ed inseguire) la politica nei suoi notiziari e nelle maratone che hanno costellato il suo percorso da quando è approdato alla testata (estate 2010), per il momento non spunta nelle posizioni di rilievo.

*L’indagine di YouTrend ha preso in esame un campione di 41 parlamentari, rappresentativi per sesso, fascia d’età, area di provenienza, ramo del Parlamento e gruppo parlamentare.