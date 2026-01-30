Rai Pubblicità svela gli sponsor del Festival di Sanremo 2026: conferme e grandi novità tra i brand

Rai Pubblicità ha annunciato gli sponsor del Festival di Sanremo 2026, tra brand confermati e nuove entry che affiancheranno la kermesse musicale.

Sanremo accende i riflettori non solo sulla musica, ma anche sui grandi marchi che accompagneranno la 76ª edizione del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio. A fare da colonna portante dell’evento, nel ruolo di Main Partner, tornano nomi ormai familiari al pubblico: Costa Crociere, Eni con i brand Enilive e Plenitude, Suzuki e Tim, pronti a rinnovare la loro presenza sul palco più famoso d’Italia.

L’annuncio di Rai Pubblicità

Ad annunciarlo è Rai Pubblicità, che in una nota ufficiale svela anche un parterre di nuovi ingressi destinati ad ampliare ulteriormente l’universo del Festival. Quest’anno entrano infatti in squadra Air Wick, Eurospin, L’Oréal Paris e Rowenta, mentre Generali e Cioccolato Novi confermano la loro partecipazione, proseguendo un percorso già avviato nelle edizioni precedenti.

A rendere l’atmosfera ancora più viva contribuiranno anche diversi protagonisti del mondo editoriale e radiofonico. Sul territorio saranno infatti attivi Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, FantaSanremo ed Esse Magazine, impegnati in progetti speciali pensati per arricchire l’esperienza del Festival e raccontarne ogni sfumatura, dentro e fuori dall’Ariston.

Carlo Conti, Laura Pausini e Achille Lauro pronti per Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 prende sempre più forma e svela, giorno dopo giorno, i volti che accompagneranno il pubblico lungo le cinque serate della kermesse. Alla guida dell’Ariston ci sarà ancora Carlo Conti, che quest’anno non affronterà il palco da solo: al suo fianco, per tutta la durata del Festival, è attesa Laura Pausini, presenza simbolica e fortemente legata alla storia della manifestazione.

Un ritorno che la cantante vive come qualcosa di scritto. “Sono felicissima ed emozionata. Sanremo è parte di me: è i miei sorrisi, le mie paure. Ed è Carlo”, ha raccontato, lasciando trasparire un legame profondo con il Festival e con il suo conduttore.

Ma le novità non finiscono qui. Nelle ultime ore è arrivata un’altra conferma destinata a far parlare: nella seconda serata salirà sul palco dell’Ariston anche Achille Lauro, chiamato a vestire i panni di co-conduttore. L’annuncio è stato dato ieri, 29 gennaio 2026, direttamente da Carlo Conti durante il Tg1 delle 20, ufficializzando una scelta che promette di portare stile e personalità alla serata.

Alla domanda se il suo ritorno possa includere anche un’esibizione canora, il cantante romano ha risposto con ironia: “Comanda Carlo, io sono un umile conduttore. Vedremo”. Un’ipotesi lasciata in sospeso, sulla quale lo stesso Conti ha preferito mantenere il riserbo: “Lo scopriremo”, si è limitato a dire.

Di certo, però, Lauro sarà protagonista per tutta la serata. “Sarà con me e con Laura Pausini dall’inizio alla fine”, ha chiarito il direttore artistico. “Porterà la sua arte con leggerezza e intelligenza. Ha accettato l’invito ritagliando tempo prezioso dal grande tour che sta preparando, e per questo lo ringrazio”.

Per Achille Lauro si tratta di un ritorno dal sapore speciale. Quella del 2026 sarà infatti la sua quinta volta sul palco dell’Ariston, ma la prima in una veste completamente nuova: non più solo artista in gara, bensì co-conduttore, pronto a vivere Sanremo da una prospettiva inedita. E a lasciare, ancora una volta, il segno