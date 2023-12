Le feste entrano nel vivo, anzi vivissimo. Anche le strenne delle reti Rai, Mediaset e Sky si arricchiscono di film a tema, speciali natalizi e celebrazioni che cerchiamo di riassumervi in una guida ai programmi delle feste che vedrete sulle reti Rai da sabato 23 dicembre sino al 6 gennaio prossimo, giorno in cui l’epifania chiuderà la parentesi.

I programmi delle feste 2023/2024 sulle reti Rai

Cinema

Tra le pellicole per tutta la famiglia, in prima serata su Rai 1, da non perdere Remi, adattamento cinematografico del romanzo “Senza famiglia” (domenica 24), i classici Disney La sirenetta (26 dicembre) e Dumbo (27 dicembre), e i grandi successi La befana vien di notte con Paola Cortellesi (giovedì 4 gennaio) e La befana vien di notte 2 – Le origini venerdì 5 gennaio.

Su Rai 2, prima serata e prima visione assoluta domenica 24 dicembre per il tv movie romantico Natale a Roma, e lunedì 25 per il live-action di Disney Crudelia con Emma Stone ed Emma Thompson.

Il cartellone di Rai 3, invece, prevede, tra gli altri, il film “Natale in casa Cupiello” nell’edizione della Rai del 1977 con Luca De Filippo e Pupella Maggio, domenica 24 dicembre, e nel giorno di Natale in prima serata il classico dei classici “La vita è meravigliosa”, seguito in seconda serata da “Non c’è più religione”.

Il grande cinema è anche su Rai Play che propone sette film di Frank Capra da “Proibito” a “Accadde una notte”, da “È arrivata la felicità” a “Orizzonte perduto”. Sulla piattaforma, inoltre, la seconda stagione di “Confusi”.

A cura di Rai Teche, la seconda stagione restaurata di “Spazio 1999”, in lingua originale e in lingua italiana, oltre all’antologia “Buon compleanno Tv!”, disponibile da venerdì 22 dicembre, e alle prime clip di “70×70 – Lo sapevate che…” con aneddoti e curiosità sulla storia della Rai, da mercoledì 3 gennaio.

Intrattenimento daytime

Oltre a Mi presento ai tuoi, con Lorena Bianchetti, in onda il sabato alle 14.00 su Rai 2, c’è La Biblioteca dei Sentimenti, il nuovo programma condotto da Maurizio De Giovanni e Greta Mauro che racconta i grandi sentimenti dell’umanità attraverso i libri, in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì, dal 18 dicembre al 5 gennaio, alle 15.20.

Sabato 23 dicembre al via su Rai 1, invece, una nuova edizione di “Linea Bianca – Storie di Montagna”, condotta da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani. Da martedì 2 gennaio in partenza anche la nuova edizione de “L’Eredità” con la conduzione di Marco Liorni.

Prima e seconda serata

Tra gli spettacoli in prima serata, martedì 26 dicembre su Rai 2, il Christmas show “Da Natale a Santo Stefano” con Stefano De Martino. Su Rai 1, invece, mercoledì 3 gennaio alle 21.15, Carlo Conti conduce “Rischiatutto 70”, una festa di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità per il 70° anniversario delle trasmissioni ufficiali della Rai iniziate il 3 gennaio 1954.

Nel giorno dell’Epifania, Rai 1 trasmette “Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia”, con Amadeus dal Teatro delle Vittorie.

Rai Documentari propone, mercoledì 27 dicembre in seconda serata su Rai 1, “I giganti del Quirinale”, il racconto della vita quotidiana dei corazzieri, il loro addestramento e la fedeltà al Presidente della Repubblica. Giovedì 28 dicembre in seconda serata su Rai 2 c’è il documentario “Posti in piedi. Il magico accordo tra musica e cinema”, mentre il giorno di Capodanno in prima serata su Rai 3 “Io, noi e Gaber” propone un ritratto del grande artista milanese.

Cultura

Ad aprire la programmazione di Rai Cultura sarà Alberto Angela, il 25 dicembre, alle 21.25 su Rai 1, con la serata evento “Stanotte a Parigi” mentre il primo gennaio, sempre in prima serata su Rai 1, sarà proposto il suo viaggio in Namibia con “Meraviglie d’Africa”.

A Santo Stefano in seconda serata su Rai 3 c’è lo speciale “Il papa incontra gli artisti”, mentre dal 4 gennaio in seconda serata su Rai 2 parte una versione inedita e rinnovata di “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”.

A completare l’offerta di Rai Cultura il doc di Rai Storia, alle 21.10 del giorno di Natale, “1223-2023 Il presepe di San Francesco”, il racconto della nascita del primo presepe della storia, 800 anni fa a Greccio. Sempre su Rai Storia, si festeggiano i 70 anni dell’inizio delle trasmissioni della televisione italiana con “Storie della TV”, con Aldo Grasso, in prima visione lunedì 1° gennaio alle 22.10, e con “Passato e Presente” il 3 gennaio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

I concerti delle feste sulle reti Rai

È sempre Rai Cultura, inoltre, a proporre le “note” delle feste: domenica 24 dicembre alle 9.10 su Rai 1 e venerdì 29 dicembre alle 21.15 su Rai 5 il tradizionale “Concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano“,

il 25 alle 12.25 su Rai 1 e alle 21.15 su Rai 5 il Concerto di Natale dalla Basilica di San Francesco ad Assisi con l’Orchestra Rai diretta da David Giménez e il tenore americano Charles Castronovo e, il primo gennaio, i tradizionali concerti di Capodanno della Fenice alle 12.20 su Rai 1 e del Musikverein di Vienna alle 13.30 su Rai 2, con repliche su Rai 5.

Rai Kids, la programmazione per i bambini

Lunedì 25 dicembre, dalle 21.05, su Rai Gulp la maratona con tutti gli episodi della serie in prima tv “Me contro Te: La famiglia reale”. La serie sarà poi proposta da martedì 26 dicembre, tutti i giorni alle 20.40, e in boxset su Rai Play.

Domenica 31 dicembre alle 18.20, appuntamento speciale con “Facciamo Con-Fusione”, un’esperienza di 50 ragazzi di diverse provenienze e religioni che al centro Mariapoli di Castel Gandolfo creano insieme con la musica.

Sempre in prima Tv, da lunedì 25 dicembre alle 17.35 su Rai Yoyo e RaiPlay la serie animata piena di avventura e divertimento “Firebuds”.