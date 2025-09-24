Rai, perché Bella Mà di sera è stato chiuso e qual è stata la reazione di Pierluigi Diaco

In queste ultime ore, l’autunno televisivo della Rai appena iniziato, ha subito un colpo che sta tenendo banco nei corridoi degli uffici dei palinsesti della TV pubblica. Si tratta della chiusura lampo di Bella Ma’ di sera, il nuovo esperimento firmato Pierluigi Diaco annunciato fino a qualche settimana fa con entusiasmo.

La versione serale del talk show, approdata in prima serata su Rai2, era stata lanciata con l’obiettivo di offrire ai telespettatori un contenuto diverso, leggero e interattivo, per portare un’aria fresca nella programmazione della domenica.

Peccato che il progetto non è riuscito a conquistare il pubblico. Nonostante la notorietà del conduttore e la curiosità che circondava la nuova formula, la trasmissione si è fermata dopo appena due puntate. Una decisione drastica, che mette in evidenza il potere dei dati di ascolto..

La decisione della Rai

Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale: Bella Mà di sera non proseguirà. L’annuncio ha scatenato reazioni e commenti, in particolare quello del diretto interessato, Pierluigi Diaco, che ha scelto di affrontare la vicenda con un misto di amarezza e realismo: “Ne prendo atto e, come accade ogni tanto in questo mestiere, ci fermiamo per impegnarci con passione nella versione quotidiana”.

Secondo quanto trapelato, l’operazione era stata definita fin dall’inizio come un test, un tentativo di portare nel prime time un format che nel pomeriggio aveva trovato una sua dimensione. Tuttavia, i numeri nn hanno collaborato: la prima puntata aveva attirato poco più di 600mila spettatori, mentre la seconda si è fermata a poco più di 400mila, con una percentuale di share scesa sotto il 3%.

Per una fascia competitiva come la domenica sera, tali risultati hanno reso inevitabile lo stop. La Rai ha ringraziato Diaco e la sua squadra per l’impegno, ma non ha potuto ignorare un calo così evidente. Il conduttore non si è sottratto al confronto con questa battuta d’arresto e ha riconosciuto che l’esperimento non ha prodotto i frutti sperati. Con la chiusura della versione serale, la sfida di Bella Mà torna dunque al pomeriggio, dove il conduttore continuerà a dialogare con il suo pubblico, nella speranza di consolidare un format che, almeno in quella fascia, ha trovato una sua identità.

La storia di Bella Ma’

Ideato e condotto da Pierluigi Diaco fin dalla sua prima puntata, su Rai 2, nel 2022, BellaMa’ – Generazioni a confronto è un talent show italiano, che mette a confronto due generazioni: la Generazione Z (18-25 anni) e i Boomer (55-90 anni), con sfide di cultura generale, prove creative e dibattiti su temi di attualità, supportati da trenta opinionisti divisi tra le due fasce d’età.

Ogni puntata prevede prove come BellaQuiz, interviste agli ospiti e dibattiti, accompagnate da rubriche tematiche e momenti musicali con il gruppo In Fieri. Il format è stato rivisto nel tempo per migliorare gli ascolti, confermando il programma per più stagioni.

Le rubriche spaziano dalla musica alla moda, dal benessere alla cultura, con ospiti fissi o alternati. Le prime tre edizioni hanno visto vincitori sia della Generazione Z sia dei Boomer, con l’obiettivo di creare un dialogo intergenerazionale attraverso intrattenimento, creatività e socialità, consolidando il programma come punto di riferimento per la fascia pomeridiana di Rai 2.