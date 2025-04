Rai, novità sulla programmazione: quando torna Cuori, Il Paradiso delle Signore confermato

La televisione non è mai stata solo un mezzo. È stata, ed è ancora oggi, un rituale collettivo, un filo invisibile che unisce milioni di persone attraverso uno schermo.

È la voce che riempie il silenzio della sera, il volto familiare che ci fa compagnia dopo una giornata difficile, la storia che ci tiene svegli anche quando gli occhi si chiudono. In un mondo dove tutto cambia alla velocità della luce, la TV resta un rifugio, una certezza.

C’è chi conosce a memoria gli orari dei propri programmi preferiti, chi sa esattamente quando inizia quel quiz del pomeriggio, chi non perde nemmeno una puntata della fiction serale o del talk show del venerdì. I personaggi televisivi diventano quasi parenti acquisiti, entrano nelle nostre case con la naturalezza di un vecchio amico.

I loro drammi, le loro risate, le loro storie si intrecciano con le nostre vite. E quando qualcosa cambia nella programmazione, si sente. È come se il nostro piccolo mondo quotidiano dovesse ritrovare nuovi equilibri.

Ed è proprio ciò che sta per accadere: la programmazione Rai è pronta a cambiare volto. Un riassetto importante è alle porte, e promette di portare novità, sorprese e inevitabili rivoluzioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Rivoluzione Rai: ritorni attesissimi, conferme e novità inaspettate

La stagione 2025/2026 della Rai si prepara a riscrivere gli equilibri del palinsesto televisivo con una serie di conferme rassicuranti, ma anche con novità capaci di accendere la curiosità del pubblico più affezionato.

Tra i titoli che continuano a occupare un posto speciale nel cuore degli spettatori, spicca Il Paradiso delle Signore, ormai pronto a tornare con la decima stagione. La soap ambientata nel mondo dell’alta moda milanese continuerà a dominare la fascia del primo pomeriggio di Rai 1, mantenendo il suo ruolo di appuntamento fisso per milioni di italiani. Le riprese, che partiranno da maggio, accompagneranno il cast per buona parte dell’estate, con il debutto previsto per metà settembre.

Ma a rubare la scena sarà anche il ritorno della terza stagione di Cuori, la fiction medical che ha saputo conquistare il pubblico con le sue atmosfere anni ’70 e le interpretazioni intense, in particolare quella di Pilar Fogliati. Gli episodi inediti andranno in onda a partire da ottobre, in prima serata su Rai 1, e promettono di alzare ulteriormente l’asticella della qualità narrativa della rete.

Non mancheranno gli show simbolo della casa Rai: Tale e Quale Show conferma il suo prime time del venerdì sera con Carlo Conti. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, si conferma un vero fenomeno popolare. Il game show continua a registrare numeri da capogiro, con punte oltre 7 milioni di spettatori e uno share che sfiora il 35%, battendo regolarmente la concorrenza diretta di Canale 5.

E mentre il pubblico si gode queste certezze, Rai 2 lavora in silenzio a una scommessa audace. Si tratta de L’Ignoto, reality d’impronta psicologica tratto da un format olandese. Per ora, è ancora avvolto nel mistero e alla ricerca del volto giusto per la conduzione. Le novità però non finiscono qui.

Tra fiction inedite, ritorni iconici e format internazionali, la Rai si prepara a un autunno carico di emozioni. Da Luisa Ranieri, protagonista di La Preside, ad Alessandro Gassman in Un Professore 3 e I Casi dell’Avvocato Guerrieri. Fino ad arrivare a L’Invisibile, serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Ogni sera, una nuova storia. E l’impressione è chiara: questa volta, la Rai punta a superare se stessa.