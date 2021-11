Rai, nomine: mercoledì l’ingresso dei nuovi direttori di testata

Termina oggi 23 novembre l’impegno come direttori di testata per Giuseppe Carboni, Mario Orfeo e Auro Bulbarelli. Con la firma di Monica Maggioni, Simona Sala e Alessandra De Stefano avvenuta nelle scorse ore nella sede centrale della Rai a viale Mazzini in Roma, diventano pienamente operativi i nuovi incarichi per le tre donne che prenderanno il posto dei tre maschietti in apertura menzionati, nel quadro delle nomine della tv pubblica decise dall’Amministratore Delegato di Rai Spa Carlo Fuortes e ratificate tutte quante, a maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione della televisione di Stato.

Da domani mercoledì dunque Monica Maggioni firmerà il Tg1, Simona Sala dirigerà il Tg3, Paolo Petrecca diventerà responsabile di Rai news e relativo sito web e Alessandra De Stefano sarà la nuova direttrice di Rai Sport. Gennaro Sangiuliano resta alla guida del Tg2, così come Alessandro Casarin resta direttore delle Testate Giornalistiche Regionali della Rai e Antonio Preziosi responsabile di Rai Parlamento.

Mario Orfeo, nel suo zigzagare fra le varie poltrone della Rai, dopo essersi seduto in quella del Tg2, poi del Tg1,quindi in quella di direttore generale, fino a sedersi su quella del Tg3, ora è stato collocato su quella (al momento ancora in negozio) di direttore del genere approfondimento, mentre Giuseppe Carboni dovrebbe spostarsi in quella di direttore dell’intrattenimento day time, prossimamente. Auro Bulbarelli invece è in attesa di collocazione.

Stasera quindi si concluderà l’era di Giuseppe Carboni alla guida del Tg1, una testata questa che ha goduto di ottima salute in questi anni di sua direzione e da domani sera inizierà a firmare la storica testata Rai Monica Maggioni, quale nuovo direttore della principale testata giornalistica televisiva nazionale fondata da Emilio Rossi.