Come può accadere che un canale all news non offra una copertura immediata ed efficace di un fatto che scuote il mondo intero? L’interrogativo – al quale, per il momento, non esistono risposte ufficiali – è più attuale che mai oggi, soprattutto dalle parti di Rai News 24. Cosa è successo?

È successo che la Rai ha bucato la notizia dell’assalto dei sostenitori di Bolsonaro ai palazzi delle istituzioni in Brasile. O, per la precisione, ne ha dato copertura in ritardo. Passi per le reti generaliste, dove la normale programmazione è andata avanti (su Rai1 la serie Lolita Lobosco, su Rai2 N.c.i.s. e Fire country, su Rai3 il film Stanlio e ollio) il caso più clamoroso riguarda Rai News 24, rete all news che si è dimenticata di fare quello che qualunque rete all news avrebbe fatto. Cioè dare conto in tempo reale di quanto era in corso in quei minuti in Brasile, ossia di una breaking news.

A chiedere spiegazioni a Viale Mazzini è anche l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti della tv pubblica:

La Rai spieghi le ragioni del ritardo nel dare conto ieri di quanto stava accadendo in Brasile, sui suoi canali televisivi. L’assalto dei manifestanti bolsonaristi ai palazzi delle istituzioni è andato in onda sugli schermi della Rai solo ben dopo che altre reti televisive nazionali avevano iniziato a informare in diretta sul tentativo di golpe inscenato dai sostenitori dell’ex presidente del Brasile.

Il riferimento è, evidentemente, all’edizione straordinaria del TgLa7 che, dalle 21.26, ha interrotto la regolare programmazione della rete diretta da Andrea Salerno (che, tecnicamente, è una rete generalista, con una ormai consolidata propensione alla all news).

L’Usigrai, “che da tempo chiede anche la riapertura di una sede di corrispondenza Rai dal sud America, invita i vertici aziendali a chiarire perché con una rete all news e tre testate generaliste non si è riusciti ad informare tempestivamente i cittadini su quanto stava accadendo in Brasile“. Quindi l’osservazione finale, sulla quale non essere concordi appare davvero complicato: