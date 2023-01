Rai, Mussi Bollini, rabbia e dispiacere per la chiusura di Tg Kids

Maria Bollini Lucisano, meglio nota come Mussi Bollini, vice direttrice di Rai kids con delega a Rai Gulp. Da sempre attenta in Rai alle tematiche dedicate ai bambini, prima come autrice di programmi di successo sulle reti generaliste quali Big, Solletico, la Melevisione e poi dirigente di Rai3 quando questi programmi vennero prevalentemente concentrati sulla terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo, quindi ai vertici di Rai ragazzi quando viene decisa la nascita di Rai Gulp e Rai Yoyo. Insomma una dirigente della Rai che ha speso praticamente tutta la sua vita professionale iniziata nel servizio pubblico radiotelevisivo nel 1982, ai programmi destinati ai più piccini. In un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, Mussi Bollini ha espresso tutta la sua preoccupazione ed amarezza circa il destino del Tg Kids, il programma di Rai news di informazione destinato proprio ai più piccini e realizzato con la collaborazione di Rai Gulp.

Il Tg Kids ha debuttato su Rai News e in replica su Rai Gulp il 3 maggio 2022 ed è andato in onda fino a martedì scorso, 24 gennaio 2023. Il telegiornale per i ragazzi è stato realizzato interamente da Rai news grazie al suo direttore Paolo Petrecca, con la collaborazione di alcune autrici di Rai Kids. Purtroppo la carenza di personale e gli avvenimenti degli ultimi tempi, la guerra in Ucraina in primis, non permettevano più a Rai news di confezionare questo appuntamento informativo dedicato ai piccoli telespettatori.

Ma a questo punto nasce una domanda spontanea, come direbbe Antonio Lubrano, ma perchè un prodotto come questo non viene realizzato direttamente da Rai Kids per Rai Gulp? Del resto Rai Gulp in passato ha realizzato molte trasmissioni simili a questa, per esempio magazine come Next Tv 3.0 e poi programmi dedicati al cinema, alla musica, tutti declinati naturalmente per i ragazzi, tutte trasmissioni chiuse dall’attuale direzione del canale.

Mussi Bollini nel suo post si dice preoccupata perchè nel contratto di servizio per l’anno 2023 non c’è traccia di programmi di informazione per i bambini, mentre nei precedenti contratti giustamente c’erano. Tanto dispiacere dunque per Mussi Bollini che per prima all’interno di Big, il programma che vide il debutto alla conduzione in Rai di Carlo Conti, c’era proprio Big news, un Tg dedicato proprio ai ragazzi che seguivano quel programma. La speranza a questo punto è che la Rai decida di far tornare questo appuntamento informativo per i ragazzi il più presto possibile.