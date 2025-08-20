Rai, Monica Maggioni lascia la direzione editoriale: la decisione della giornalista

Una decisione che è arrivata nelle ultime ore. Monica Maggioni lascia la direzione editoriale della Rai. La sua scelta potrebbe anche segnare un ritorno alle sue radici, che affondano nel giornalismo investigativo e nell’informazione di qualità, senza gli oneri e le complicazioni legate alla gestione aziendale e alla direzione di redazioni complesse. In un’epoca in cui la velocità delle informazioni sembra prevalere, il suo desiderio di approfondire e riflettere potrebbe essere letto come una risposta alla crescente superficialità dei media moderni.

La carriera di Monica Maggioni in Rai è lunga e ricca di successi. Dopo aver iniziato la sua carriera nella televisione di Stato tramite concorso, ha saputo scalare rapidamente le gerarchie, ricoprendo incarichi di grande responsabilità. È stata direttrice di RaiNews, il canale di informazione 24 ore su 24 dell’azienda, ed è stata la prima donna a dirigere il TG1, uno dei telegiornali più importanti e storici d’Italia. Inoltre, dal 2015 al 2018, ha ricoperto la presidenza della Rai, una posizione che le ha consentito di avere una visione complessiva della rete e delle sue operazioni. Questi incarichi le hanno permesso di farsi conoscere non solo come giornalista, ma anche come una leader in grado di guidare e innovare il panorama informativo nazionale.

La decisione di Monica Maggioni

Ora Monica Maggioni ha annunciato la sua decisione di interrompere il legame di dipendenza con la Rai, pur mantenendo il suo impegno come conduttrice di alcuni programmi di punta. La notizia, riportata da Corriere della Sera, segna un’importante svolta nella sua lunga carriera, che ha incluso ruoli dirigenziali di spicco e una solida reputazione come volto e voce dell’informazione Rai.

Dopo una carriera trentennale all’interno della Rai, Monica Maggioni ha deciso di non rinnovare il suo contratto come dipendente dell’emittente, ma continuerà a essere presente sugli schermi, mantenendo la conduzione di due programmi di approfondimento. In particolare, Maggioni continuerà a guidare In Mezz’ora, il programma di informazione di Rai3 che le è stato affidato nel 2023, e NewsRoom, il programma di RaiPlay che conduce dal 2024. La decisione di lasciare il ruolo dirigenziale, dove ricopriva da un anno la posizione di Direttore dell’Offerta Informativa, è stata definita dalla stessa giornalista come una scelta personale. Maggioni ha spiegato che intende dedicarsi maggiormente alla scrittura e alla conduzione dei suoi programmi, elementi che hanno sempre caratterizzato la sua carriera e che ora vuole portare avanti con ancora più impegno.

L’addio di Monica Maggioni alla sua posizione dirigenziale apre ora la questione su chi sarà il suo successore. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nella pianificazione e nella gestione dell’offerta informativa dell’emittente statale, e sarà interessante vedere chi, nelle prossime settimane, subentrerà a questo incarico. La nomina di un nuovo leader in quest’area richiederà una visione forte e un impegno costante per mantenere l’equilibrio tra imparzialità, approfondimento e coinvolgimento del pubblico, tratti distintivi che hanno sempre caratterizzato il lavoro di Maggioni.