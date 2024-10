Mario Orfeo, navigato giornalista Rai, lascia per la seconda volta la Tv pubblica per la Repubblica, ecco chi prende il suo posto al Tg3

Ha colto un po’ tutti di sorpresa in Rai la notizia dell’addio (o l’ennesimo arrivederci) di Mario Orfeo lanciata ieri da Dagospia che andrà a dirigere Repubblica. Certo, si sapeva a viale Mazzini di una trattativa in corso fra l’ormai ex direttore del Tg3 ed il gruppo Gedi, ma non di una sua evoluzione cosi rapida. Perchè per la verità, anche la nuova governance Rai stima molto Orfeo e non sentiva assolutamente la necessità di una sua sostituzione immediata alla guida del Tg3.

Mario Orfeo lascia il Tg3 e la Rai per dirigere Repubblica

Dopo quattro anni di direzione del Tg3 e 15 di Rai, Mario Orfeo lascia -per la seconda volta- l’azienda radiotelevisiva pubblica italiana. La lascia dopo aver toccato, caso unico per ora e pensiamo per ancora tanto tempo, tutte e tre le direzioni dei telegiornali Rai. Ha diretto infatti dapprima il Tg2, poi dopo una scappatella al Messaggero, nel 2012 arriva il Tg1 e poi dal 2020 è stato nominato da Carlo Fuortes a capo del Tg3. Nomina quest’ultima preceduta da una polemica con l’allora AD Rai che lo tolse dalla guida dalla neonata direzione approfondimenti proprio per posizionarlo sulla poltrona più importante del Tg che fu di Alessandro Curzi.

Orfeo e una carriera in Rai fra Tg1, Tg2, Tg3 e direzione generale

Da settimana prossima Mario Orfeo diventa il nuovo direttore di Repubblica, quotidiano che già conosce essendo stato in quella testata fra il 1990 ed il 2002, quando Francesco Caltagirone lo chiamò alla direzione del Mattino di Napoli (poi lo chiamerà anche a dirigere il Messaggero di Roma un paio di anni dopo. Dicevamo della grande carriera in Rai di Mario Orfeo, che ha raggiunto il suo apice fra il 2017 ed il 2018 quando fu nominato dall’allora governo Renzi direttore generale, prendendo il posto del dimissionario Antonio Campo Dall’Orto.

Pierluca Terzulli direttore ad interim del Tg3

Dalla prossima settimana quindi Orfeo saluterà per la seconda (ed ultima?) volta la Rai per tornare a Repubblica. Il Tg3 avrà un direttore ad interim nella persona dell’ottimo Pierluca Terzulli. Giornalista professionista dal 1995, Terzulli è vicedirettore del Tg3 con delega all’informazione politico-parlamentare. Ha lavorato presso la redazione sportiva del Gr2, dal 1989 al 1993. Nel febbraio 2006 è stato eletto presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare, ruolo ricoperto per due mandati fino al febbraio 2012.

Nessuna fretta per decidere il successore di Orfeo al Tg3, i candidati

Secondo quanto apprendiamo la direzione ad interim di Terzulli non sarà breve. Non c’è nessuna fretta di nominare un nuovo direttore del Tg3. La nuova governance Rai si è appena insediata e si sa dell’attesa del voto della Commissione di vigilanza sul nuovo presidente Rai, ruolo per cui è stata designata Simona Agnes. Facile immaginare che la direzione del Tg3 sarà collegata a questo passaggio. In questo senso i nomi che circolano sono quelli di Senio Bonini, attuale vice al Tg1, vicino ai Cinque stelle, oppure Elisa Anzaldo, pure lei vice al Tg1. In ballo anche i nomi di Roberta Serdoz e Andrea Vianello. Appare più defilata -ma non tramontata- la candidatura di Giuseppe Carboni.

Tutto però verrà deciso dopo la ratifica della Agnes alla presidenza Rai da parte della Commissione di vigilanza, quando ci saranno le eventuali nomine alla TgR e a Rai News, fra un paio di mesi. Nessuna fretta quindi per ora e buon lavoro a Pierluca Terzulli ed in bocca al lupo a Mario Orfeo. P.S. Caro Orfeo, rivogliamo la vecchia carta patinata al “Venerdì”!