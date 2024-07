Marinella Soldi, presidente della Rai, ha annunciato le proprie dimissioni per “ragioni personali e professionali”. Di seguito, il comunicato ufficiale di Viale Mazzini:

Marinella Soldi, quinta donna a ricoprire il ruolo di presidente della Rai dopo Letizia Moratti, Lucia Annunziata, Anna Maria Tarantola e Monica Maggioni, è stata eletta presidente della tv di Stato quasi tre anni fa esatti, il 21 luglio 2021, su proposta dell’allora premier Mario Draghi e del ministro dell’Economia, Daniele Franco.

Come ricordiamo, Marinella Soldi non ha presenziato alla presentazione ufficiale dell’offerta Rai riguardante la stagione 2024-2025, che si è tenuta al Centro di Produzione Rai di Napoli lo scorso 19 luglio, inviando semplicemente una lettera:

Ogni giorno mi sveglio e penso che siamo molto fortunati, lavoriamo nel settore più bello del mondo. Grazie a tutti i dipendenti e ai collaboratori della nostra azienda che lavorano senza sosta. Sono tempi difficili, dobbiamo investire nel tanto di buono che c’è in Rai e fare autocritica costruttiva per trasformare quello che non va più bene. Tutti in Rai possono fare la differenza, a prescindere dal ruolo e dalla gerarchia. Non smettete di sognare e di osare.