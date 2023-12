Rai, le polemiche di questi giorni e le risposte dell’ad Roberto Sergio

Rai sempre al centro dell’attenzione mediatica. Anche in questi ultimi i giorni i temi che hanno toccato o sfiorato la nostra azienda radiotelevisiva pubblica non sono stati pochi. La Rai del resto è sempre terreno fertile di discussione, alimentando anche un chiacchiericcio spesso fine a se stesso. Ma se di sovente la miglior risposta a certe discussioni è il silenzio, in altre occasioni occorre tenere il punto.

L’amministratore delegato della televisione pubblica Roberto Sergio ha voluto fare chiarezza su alcuni temi di questi ultimi giorni che hanno toccato la Rai, facendo il punto. Si parla delle dichiarazioni del manager di Pino Insegno e su queste l’ad Roberto Sergio ha dichiarato all’agenzia di stampa “La Presse” :

Ho ho già dato mandato, alla Direzione legale della Rai, di approfondire quanto dichiarato dal manager per gli opportuni provvedimenti

Poi si è parlato del fiore all’occhiello dei programmi d’inchiesta Rai, ovvero Report e al tweet del consigliere Rai Davide Di Pietro a margine delle polemiche riguardanti un’ inchiesta del programma condotto da Sigfrido Ranucci su un quadro acquistato da Sgarbi:

Ho avuto modo di leggere un tweet del consigliere Di Pietro che si erge a difensore di ‘Report’, ma voglio precisare che non ce n’era alcun bisogno perché nessuno, in Rai, ha mai messo in discussione il giornalismo d’inchiesta.

Roberto Sergio poi ha voluto chiarire una volta per tutte la posizione dell’azienda circa le polemiche scaturite dopo l’intervento del direttore Paolo Corsini chiamato ad Atreju per moderare un dibattito:

Per quanto attiene al Direttore dell’approfondimento Paolo Corsini, l’azienda ha richiesto chiarimenti che dovranno pervenire entro 5 giorni. Solo al termine della procedura saranno presi eventuali provvedimenti disciplinari

L’ad della televisione pubblica nella medesima agenzia ha voluto parlare anche delle note positive di questo fine settimana Rai, con gli ottimi risultati di The voice kids e Ballando con le stelle, facendo anche i complimenti a Monica Maggioni per la puntata di In mezz’ora realizzata in diretta da Gerusalemme:

Quella scritta oggi da Monica Maggioni con il suo “In mezz’ora” in diretta da Gerusalemme sulla situazione in Medioriente e a Gaza è una bellissima pagina di servizio pubblico che ha contribuito, con grande rigore, a portare ancora una volta alla ribalta la tragedia della guerra che si sta consumando. Monica Maggioni, di cui conosciamo la grande professionalità, ha avuto il coraggio di essere nei luoghi di quella tragedia, per ricordarci che non può esistere assuefazione al dolore e alla guerra, per ribadire – proprio nel tempo del Natale – il grande e concretissimo bisogno di pace. A lei e a quanti hanno reso possibile il programma va il mio grazie riconoscente e orgoglioso.