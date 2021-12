La Rai ha rifinito l’offerta editoriale per la stagione natalizia 2021/2022. Anche quest’anno l’insieme di intrattenimento, fiction e cultura avrà come obiettivo far ritrovare la famiglia davanti alla tv nei giorni culmine di queste festività. Nel 2020, complici le giornate da zona rossa per tutta l’Italia per contenere l’emergenza Coronavirus, mai come prima la tv è stato il mezzo di compagnia per milioni di famiglie.

Un compito che il servizio pubblico bisserà anche per il 2021 in dirittura d’arrivo. Le tre reti generaliste, così come quelle tematiche avranno come sempre il ruolo fondamentale. Molti dei contenuti che vi riportiamo nella guida saranno disponibili in streaming anche sulla piattaforma Rai Play.

Entriamo nello specifico e vediamo quale sarà l’offerta di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 ricordando che la programmazione può essere soggetta a variazioni.

Rai 1: Guida TV Natale 2021 e inizio 2022

IN AGGIORNAMENTO

Martedì 14 dicembre 2021

Ore 21:25 – Film – Sabato, domenica e Lunedì (1°TV)

Mercoledì 15 dicembre 2021

Ore 21:25 – Sanremo Giovani

Domenica 19 dicembre 2021

Ore 20:35 – Soliti Ignoti speciale Telethon

Lunedì 20 dicembre 2021

Ore 17:25 – Quirinale: cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i rappresentanti delle Istituzioni

Mercoledì 22 dicembre 2021

Ore 21:25 – Film – Pinocchio (1°TV)

Ore 23:45 – MINACELENTANO (con Pino Strabioli e Massimiliano Pani)

Giovedì 23 dicembre 2021

Ore 24:00 – Aspettando… Stanotte a Napoli

Venerdì 24 dicembre 2021

Ore 10:40 – Concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano

Ore 14:00 – Film – Il meglio di Linea Verde – Dai mercatini di Bolzano ai presepi di Greccio

Ore 14:30 – Belle & Sebastien – Amici per sempre

Ore 17:05 – Dall’antoniano di Bologna: L’attesa (con Paolo Belli e Cristina d’Avena)

Ore 19:20 – Dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco

Ore 21:30 – Film – Ailo – Un’avventura tra i ghiacci

Sabato 25 dicembre 2021

Ore 9:35 – Lo zecchino di Natale (con Paolo Belli e Cristina d’Avena)

Ore 11:55 – Mondovisione: da piazza San Pietro messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco

Ore 12:30 – Concerto di Natale : Dalla Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi

Ore 21:25 – Stanotte a Napoli (di Alberto Angela)

Ore 00:20 – Serata d’Onore – Enrico Caruso

Venerdì 31 dicembre 2021

Ore 20:30 – Discorso di fine d’anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Ore 21:00 – L’anno che verrà

Sabato 1° gennaio 2022

Ore 21:25 – Roberto Bolle – Danza con me

Giovedì 6 gennaio 2022

Ore 20:35 – Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia

Da segnalare:

Pillole di Roberto Bolle dal 27 al 31 dicembre dopo il Tg1 delle 20

Concerto di Capodanno dalla Fenice il 1° gennaio 2022 (pomeriggio)

Concerto dell’Epifania + Santa messa e Angelus il 6 gennaio 2022

Rai 2: Guida TV Natale 2021 e inizio 2022

IN AGGIORNAMENTO

Domenica 12 dicembre 2021

Ore 14:00 – Film – Il mio angelo di Natale

Giovedì 16 dicembre 2021

Ore 21:20 – 60 sul 2 (i 60 anni di Rai 2)

Venerdì 17 dicembre 2021

Ore 21:20 – Film – Il mistero della casa del tempo (1°TV)

Ore 2:05 del mattino – Film – Il ragazzo invisibile

Ore 3:40 del mattino – Film – Sogno di una notte di mezza estate

Domenica 19 dicembre 2021

Ore 14:35 – Film – Un Natale molto bizzarro

Ore 16:05 – Film – Il natale che ho dimenticato

Lunedì 20 dicembre 2021

Ore 14:30 – Film – Due cuori e un tesoro

Ore 21:20 – Film Animazione – Alla ricerca di Dory

Ore 23:00 – Film – Il Natale che ho sempre desiderato

Martedì 21 dicembre 2021

Ore 14:00 – Film – Il miglior Natale della mia vita

Ore 21.20 – Il circolo degli Anelli sotto l’albero

Mercoledì 22 dicembre 2021

Ore 14:00 – Film – L’amore non dorme mai

Ore 2:35 – Film – Un magico Natale

Giovedì 23 dicembre 2021

Ore 11:55 – Cerimonia di consegna del Tricolore agli atleti in partenza per le Olimpiadi Invernali 2022

Ore 14:00 – Film – I miei pasticci di Natale

Ore 21:20 – Film – Un Natale senza tempo (1°TV)

Venerdì 24 dicembre 2021

Ore 14:00 – Film – In gara per Natale (1°TV)

Ore 15:30 – Film – Un anello per Natale (1°TV)

Ore 18:50 – Film – Un Natale mai raccontato

Ore 21:20 – Film – Il mio valzer di Natale (1°TV)

Ore 23:05 – Film – Natale alle Hawaii

Ore 00:25 – Film – Le nove vite del Natale

Ore 1:50 del mattino – Film – Natale a Evergreen

Ore 3:40 del mattino – Film – Natale a Evergreen: la lettera perduta

Ore 4:35 del mattino – Film – Natale a Evergreen: Un pizzico di magia

Sabato 25 dicembre 2021

Ore 7:10 – Film – La slitta dei desideri

Ore 8:30 – Film – Pagine d’amore a Natale

Ore 10:00 – In diretta Eurovisione dalla Chiesa Riformata di Martigny in Svizzera: Culto Evangelico in occasione del Natale

Ore 11:15 – Film – Quel lungo viaggio di Natale

Ore 14:50 – Film – Il mio desiderio per Natale (1°TV)

Ore 16:15 – Film – Natale allo Starlight (1°TV)

Ore 18:55 – Il Natale dei miei ricordi

Ore 21:05 – La giostra dell’amore (1°TV)

Rai 3 – Guida TV Natale 2021 e inizio 2022

IN AGGIORNAMENTO

Mercoledì 22 dicembre 2021

Ore 15:25 – Concerto d’inaugurazione del nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino

Venerdì 24 dicembre 2021

Ore 21:20 – Il meglio del 43.mo Festival del Circo di Montecarlo

Ore 23:55 – Film animazione – La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Sabato 25 dicembre 2021

Ore 8:00 – Geo sotto l’albero

Ore 15:05 – Film – Hugo Cabaret

Ore 21:20 – Film animazione – Coco (1°TV)

Da segnalare inoltre la programmazione speciale di Rai YoYo in onda per tutto l’arco delle festività natalizie 2021 e 2022