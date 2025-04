Rai, cosa cambia nella programmazione: Un Professore, Cuori, Il Paradiso delle Signore

C’è grande attesa per la nuova programmazione Rai della prossima stagione televisiva, tra new entry, conferme e grandi ritorni.

Non è un mistero che il grande seguito di Rai 1, rete ammiraglia della televisione pubblica, sia dovuto anche alla grande qualità delle sue fiction, capaci di arrivare al cuore del pubblico con storie coinvolgenti e cast di prim’ordine. Trame fitte, personaggi credibili e ben riconoscibili e, naturalmente, un intreccio narrativo fatto di sorprese e colpi di scena.

Come sempre, anche il fecondo filone delle fiction Rai mescola sapientemente novità, conferme e grandi ritorni. Ovvero la ricetta vincente per mantenere sempre viva l’attenzione degli spettatori. La programmazione Rai riflette in ogni stagione televisiva questo mix di antico e nuovo. Anche nella stagione 2025/2026 Rai 1 si appresta a rispettare uno schema che continua a regalare grandi soddisfazioni in termini di ascolti.

Via Mazzini si appresta anche a introdurre cambi nel palinsesto per regalare sorprese e novità, lanciando nuovi progetti pronti a fare breccia nel cuore degli spettatori. Su tutti spiccano tre prodotti che hanno mostrato una rara capacità di fare presa sull’immaginario televisivo: Un professore, Cuori e Il Paradiso delle Signore.

Conferme e ritorni nella programmazione Rai 2025/2026

Impensabile che il nuovo palinsesto di Rai 1 potesse privarsi di fiction diventate un cult o che ormai occupano un posto speciale presso il pubblico italiano. Confermatissimo Il Paradiso delle Signore, che anche nell’ultima stagione (ancora in corso, appuntamento col gran finale fissato per il 2 maggio) ha fatto registrare uno share molto alto, regolarmente intorno al 20-21%.

Le trame del period drama ambientato nella ruggente Milano del boom economico e della moda faranno compagnia al pubblico anche nel 2025/2026. Le riprese de Il Paradiso delle Signore 10 partiranno a maggio. Il cast sarà impegnato per buona parte del periodo estivo con la registrazione degli episodi inediti. Il Paradiso tornerà a ripresentarsi ai telespettatori verso la metà di settembre.

Non è finita qui, perché a ottobre sarà tempo di un grande ritorno con la terza stagione di Cuori. La fiction medical con Pilar Fogliati e le sue atmosfere anni ’70 ritornerà nella prima serata di Rai 1 per far nuovamente innamorare di sé gli spettatori rapiti dalle prime due stagioni. Tra le grandi conferme Rai troveremo anche la fiction Un Professore 3, con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

Nella nuova stagione de Un Professore ci saranno anche due new entry molto attese: Nicole Grimaudo (nella parte della preside) e Tommaso Donadoni, che interpreterà Thomas. Tra le conferme (praticamente scontate visto il grande successo di pubblico) vanno menzionati i format Rai più iconici: Tale e Quale Show con Carlo Conti e Affari Tuoi, condotto a suon di ascolti stellari dal nuovo astro nascente di casa Rai: Stefano De Martino.

Palinsesto Rai: le grandi novità della prossima stagione televisiva

Come anticipato, la Rai ha in serbo per i suoi telespettatori anche grandi novità che promettono di emulare il successo delle sue serie storiche. Molto attesa la nuova fiction La Preside, che avrà come protagonista assoluta Luisa Ranieri. Un altro progetto che si annuncia molto interessante è la serie I Casi dell’Avvocato Guerrieri, adattamento televisivo dei fortunati romanzi di Gianrico Carofiglio che vedrà ancora Alessandro Gassman nel ruolo del protagonista.

C’è grande curiosità anche per L’Invisibile, la serie dedicata alla cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro. Anche Rai 2 vuole dire la sua con nuove proposte e sorprese per gli spettatori. Il secondo canale sta preparando L’Ignoto. Si tratta di un reality d’impronta psicologica tratto dal format olandese Het Onbekende (2023).

A condurre l’adventure game ci sarà Elettra Lamborghini. I concorrenti verranno suddivisi in due squadre (famosi contro non famosi) e dovranno sfidarsi a colpi di dilemmi senza sapere nulla delle prove da superare (nemmeno la data delle singole sfide).