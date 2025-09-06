Rai controbatte a Berlusconi: “Abbiamo radici solide nella cultura, altri non possono vantarsene”

Dall’azienda di viale Mazzini hanno subito voluto rispondere all’ad Mediaset dopo le parole che ha usato per parlare della concorrenza

La “battaglia” per gli ascolti tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi sembra essersi spostata su tutt’altro piano. Dopo che il programma condotto da Gerry Scotti ha registrato ascolti ottimi nel corso dell’estate – momento in cui il game show di Stefano De Martino – era in vacanza, all’azienda del Biscione hanno esultato non poco, decidendo di prolungare la messa in onda del format fino a dicembre.

Adesso che è tornato Affari Tuoi i due programmi pare proprio che se la stiano giocando ad armi pare, se Striscia La Notizia non riusciva minimamente a raggiungere gli ascolti di Rai 1, La Ruota della Fortuna ha anche superato – seppur di poco – lo share del game show di De Martino. In una delle ultime puntate Pier Silvio Berlusconi si è presentato a sorpresa in studio per complimentarsi con il conduttore e non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alla Rai, che ha risposto praticamente subito.

Rai vs Mediaset, il botta e risposta tra frecciate e accuse

Dopo che Pier Silvio Berlusconi ha fatto una sorpresa a Gerry Scotti, lanciando una frecciatina anche piuttosto chiara alla concorrenza, non è tardata ad arrivare la risposta della Rai molto diretta. Il direttore del prime time Williams Di Liberatore con un comunicato stampa ha deciso di controbattere alle parole dell’ad Mediaset, chiarendo la posizione dell’azienda di viale Mazzini.

Berlusconi aveva parlato nuovamente di Affari Tuoi, spiegando come nel game show di Rai 1 si vincano soldi senza alcun merito ma solo per fortuna, mentre a La Ruota della Fortuna si fa tutt’altro: “(…) Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana e un gioco che oltre ad essere divertente, è anche istruttivo“. Le parole dell’ad Mediaset devono aver indispettito non poco Di Liberatore, che proprio in merito alla funzione pedagogica illustrata da Berlusconi, ha voluto dire la sua.

Nel comunicato ha prima sottolineato la “solidità” dell’intrattenimento Rai, lasciando intendere che non hanno alcun timore per il leggero calo degli ascolti di Affari Tuoi, poi ha aggiunto: “(…) Se poi i parametri del confronto sono rappresentati da argomentazioni quali la qualità editoriale, la valorizzazione della lingua e della cultura, possiamo sostenere con orgoglio che per la Rai costituiscono territori consolidati mentre per altri continuano ad oggi essere scarsamente esplorati“.

Di Liberatore non solo ha risposto sottolineando quanto per la Rai la valorizzazione della lingua italiana sia importante, ma ha anche voluto chiarire come la stessa importanza non venga data da altri. Il riferimento è piuttosto chiaro e sembra riferirsi proprio a Mediaset e, quindi, a Pier Silvio Berlusconi. Poiché la “guerra” tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, si è allontanata dalla semplice gara per gli ascolti, è molto probabile che la risposta dell’ad Mediaset non tarderà ad arrivare.