Rai, chi sostituirà Max Giusti: il nome bomba della bellissima

Aria di grandi cambiamenti in casa Rai, la prossima stagione televisiva vedrà tantissime novità e tra queste una riguarda la conduzione del docu-reality di Rai2 Boss in Incognito, condotto da Max Giusti. Il comico e conduttore, è ormai noto, si prepara a migrare in esclusiva su Canale Cinque e al suo posto a viale Mazzini hanno scelto un volto femminile.

Se, inizialmente, come possibili sostituti si era parlato di Gabriele Corsi o Nicola Savino, a quanto pare la decisione è stata quella di cambiare completamente registro, puntando su un volto femminile e giovane. Così al posto di Giusti arriverà una donna, secondo quanto riportato da Affari Italiani, si tratterebbe di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini nuova conduttrice di Boss in Incognito?

Secondo il sopracitato giornale sarà la ricca ereditiera a prendere il posto di Max Giusti, che arriverà su Canale Cinque, dove pare che condurrà un game show. Sembrerebbe che la Rai abbia deciso di affidare ad Elettra Lamborghini la conduzione di Boss in Incognito, la ragazza sarà il volto e la voce narrante del docu-reality.

Del resto Gabriele Corsi, primo nome che era venuto fuori quando si è iniziato a parlare del fatto che Giusti sarebbe passato a Mediaset, pare che condurrà Domenica In con Mara Venier. E’ noto che il programma domenicale di Rai1 sarà leggermente diverso rispetto al passato e zia Mara avrà al suo fianco “un compagno di viaggio”. Adesso la Rai ha deciso di dare una ventata d’aria fresca a Boss in Incognito, mettendo al posto di Giusti un volto più giovane e femminile.

Max Giusti oltre a essere conduttore e voce narrante era anche il protagonista delle varie puntate, poiché si travestiva per diventare lui stesso “boss in incognito”. Per la nuova edizione del programma pare che il boss in incognito cambierà per ogni puntata, dunque la Lamborghini dovrebbe solo condurre e raccontare. Come sempre, però, non c’è nulla di certo e ancora non è noto come sarà strutturato il programma. Ad ogni modo questa è una delle tante novità che sono previste per la prossima stagione televisiva.

Nei nuovi palinsesti ci sono stati cambiamenti, stravolgimenti, tagli e conferme. Tra queste ci sono i due programmi condotti da Stefano De Martino, che si è rivelato l’uomo rivelazione della Rai, visti gli ascolti ottenuti sia con Affari Tuoi – che ha raggiunto i 6 milioni di telespettatori, ottenendo il 30% di share – sia con Stasera Tutto è Possibile, programma che non avrebbe dovuto più condurre e che invece continuerà a fare per un’altra stagione.

Dunque, De Martino sarà uno dei protagonisti dei prossimi palinsesti Rai, assieme a lui ci sono Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Francesca Fagnani e tanti altri volti storici della Rai o nuovi.