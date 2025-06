99 da battere è il nuovo game show di Rai 2 che riporta il gioco in prima serata. Una sfida, come si evince dal titolo, tra 100 concorrenti da eliminare con altrettanti giochi, fino a decretare i vincitore finale, che si porterà a casa il montepremi. Il tutto, raccontato con l’ironia di Max Giusti: se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

99 da battere, puntate

Ultima puntata, 17 marzo 2025

Partiti in 100, dopo cinque puntate, sono rimasti in gara 19 concorrenti. Ancora 16 le prove da affrontare che portano alla sfida finale, composta da altre 4 prove, a cui accedono solo 2 concorrenti.

Quinta puntata, 10 marzo 2025

In gara sono rimasti in 35. Nel corso della puntata, la semifinale, i vari giochi portano all’eliminazione di altri concorrenti, fino a giungere ai 19 che passano alla finale della prima edizione del programma.

Quarta puntata, 3 marzo 2025

I concorrenti rimasti in gara sono 51. Tra le prove della serata, un quiz “di scienze” in cui indovinare se una serie di oggetti affondando o galleggiano; raggiungere, bendati, una pedana, salirci e cercare di rimanerci fino al suono della sirena di fine prova; sciogliere un cubetto di ghiaccio per liberare un fischietto cristallizzato al suo interno per poi riuscire a farlo suonare; ricostruire il logo del programma con carta triturata e colla stick.

Terza puntata, 24 febbraio 2025

Sono rimasti in gara 67 concorrenti. Tra le prove previste, passare sotto l’asta di un limbo bendati, rispondere alle domande di un quiz a tema musica, indovinando se i brani che il dj farà ascoltare in studio sono di gruppi di due, tre o quattro cantanti, trasportare dei marshmallow, da un tavolo a un altro, senza utilizzare le mani ma solo dei bastoncini di legno da tenere in bocca: queste sono solo alcune delle sfide particolari che vedranno impegnati i concorrenti.

Seconda puntata, 17 febbraio 2025

I concorrenti rimasti in gara sono 83: anche in questa puntata, devono affrontare piccole prove con la regola di non arrivare ultimi, pena l’eliminazione. Tra queste, anche un quiz sul Festival di Sanremo.

Prima puntata, 10 febbraio 2025

Nella prima puntata i 100 concorrenti cominciano la loro avventura nell’arena-studio, affrontando le prime prove e decretano così i primi eliminati.

99 da battere, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima edizione del programma sono sei, in onda il lunedì alle 21:20 su Raidue a partire dal 10 febbraio. L’ultima puntata va in onda il 17 marzo.

Come si gioca a 99 da battere?

99 da battere è un game show con 100 concorrenti, tra i 18 e i 98 anni, coinvolti in una serie di sfide di ogni tipo, giochi divertenti, originali, a volte assurdi ma sempre alla portata di tutti. L’unico obiettivo? Non arrivare mai ultimi.

In ogni sfida, infatti, chi perde viene eliminato, dando via, così, a un conto alla rovescia che porterà i partecipanti da 100 a 1. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine e a battere, appunto, gli altri 99 concorrenti si aggiudicherà il montepremi in palio di 99 mila euro.

Tantissimi i giochi che si susseguiranno nelle puntate. Tra questi: soffiare in una ciotola di farina fino a riuscire a trovare, sul fondo, il codice che sblocca il lucchetto che lega ogni concorrente a un tavolino; montare la panna in maniera così ferma che, capovolgendola sopra la propria testa, non cada; seduti a cavalcioni su una sedia gareggiare su un percorso, creato all’interno dello studio, potendo avanzare solo saltando con tutta la sedia; trovare la porta di uscita dello studio bendati; sciogliere un cubo di ghiaccio che contiene un fischietto da far poi suonare; sfidare la sorte sperando che il proprio telefono non squilli quando tutti i cellulari dei concorrenti in gioco verranno posizionati su un tavolo e l’eliminazione toccherà proprio al proprietario del primo telefono che riceverà una telefonata. I giochi non saranno da affrontare tutti singolarmente: alcuni saranno a coppie, altri a squadre di più persone.

Tutte le sfide si svolgeranno in un unico luogo: uno studio, allestito come una vera e propria arena in stile industriale, in cui sono presenti dei megafoni da cui, una voce annuncerà, di volta in volta, le sfide da affrontare e le regole che caratterizzano ogni gioco.

Grazie al racconto delle storie dei concorrenti, il pubblico, con il susseguirsi dei giochi, potrà conoscerli sempre meglio, scoprendo anche che alcuni sono legati tra loro da rapporti di parentela, sentimentali o di amicizia. Puntata dopo puntata, prova dopo prova, si arriverà alla sfida finale: una sequenza di giochi che porterà chi li terminerà per primo a impugnare l’assegno da 99 mila euro e ad essere proclamato vincitore di 99 da battere.

99 da battere è un programma di Amato Pennasilico scritto con Paola Arrighi, Igor Artibani, Barbara Calabresi, Alessandro Caroni, Fabrizio Gasparetto ed Elisabetta Valori. La regia è di Alberto Di Pasquale. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy Luca Pennisi. Delegato Rai Corrado Pacetti.

Chi conduce 99 da battere?

Il conduttore del programma è Max Giusti, attore comico e presentatore noto per aver condotto programmi come Affari Tuoi e Boss in Incognito. È noto anche per essere imitatore di personaggi come Cristiano Malgioglio, Alessandro Borghese ed Aurelio de Laurentiis.

Come partecipare a 99 da battere?

I casting per la prima edizione del programma sono chiusi. Se si dovesse produrre un’altra edizione, però, è possibile inviare la propria candidatura tramite l’apposito modulo a questo link.

Il format di 99 da battere

99 da battere è basato su “99 To Beat”, format creato da Vrt e De Chinezen e licenziato da Primitives. Il programma ha esordito nel 2018 in Belgio (dove ne sono andate in onda già 5 stagioni) e, da allora, è stato poi trasmesso in Olanda (10 serie, 5 con persone comuni e 5 con i vip, e prossime già commissionate), Germania, Polonia (entrambi i paesi con 5 edizioni già trasmesse e conferme per il 2025), Norvegia e Svezia. Per il 2025, il programma debutterà, oltre che in Italia anche in Francia e Regno Unito.

99 da battere su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere 99 da battere in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.