Rai, chi potrebbe prendere il posto di Monica Maggioni: i nomi accreditati

Un addio che in realtà non è un vero addio. Monica Maggioni, volto storico e autorevole del giornalismo Rai, ha deciso di lasciare il suo incarico da dirigente per rimettersi sul mercato. Una mossa che ha sorpreso più per la tempistica che per le conseguenze.

La giornalista non abbandonerà infatti il piccolo schermo, ma continuerà a condurre i programmi che la vedono protagonista, In mezz’ora e Newsroom, entrambi trasmessi su Rai 3.

Una scelta strategica più che un addio

Le dimissioni della Maggioni dalla direzione dell’offerta formativa Rai, che sono diventate effettive a fine agosto, non sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Anzi, a differenza di altri scossoni che hanno colpito la tv pubblica negli ultimi mesi (dalla scomparsa di Pippo Baudo ai cambiamenti al vertice) la notizia ha generato soprattutto analisi e riflessioni sul futuro della giornalista.

Molti osservatori vedono questa mossa come una scelta strategica: liberarsi del peso gestionale legato a un incarico complesso come quello di direttrice dell’offerta formativa per concentrarsi esclusivamente sul prodotto editoriale.

In altre parole, l’intenzione di Maggioni sarebbe quella di tornare a essere “solo” conduttrice e giornalista, mettendo da parte le incombenze burocratiche e organizzative.

La questione del tetto ai compensi

A rendere più intrigante la vicenda è la questione del tetto ai compensi per i dirigenti pubblici, una misura che in passato aveva alimentato forti discussioni. La Corte Costituzionale, con una recente sentenza, ne ha sancito la rimozione anche per il settore radiotelevisivo. In teoria, dunque, non ci sarebbe più alcun vincolo per i manager Rai.

Ecco perché la scelta della Maggioni sorprende. Se non si tratta di una questione economica, allora la motivazione deve essere cercata altrove. Probabilmente sul desiderio di concentrarsi solo su ciò che la giornalista ha sempre amato di più: l’attualità e il dialogo con i protagonisti della politica e della società.

Chi prenderà il suo posto

Se per Maggioni il futuro appare già scritto, resta aperto il nodo della successione alla direzione dell’offerta informativa. L’amministratore delegato della Rai si è preso del tempo per decidere, ma i giochi sembrano già avviati.

Fra i nomi accreditati spicca Simona Sala, ex direttrice di Radio2. Figura di grande esperienza, Sala è ricordata per aver rilanciato l’emittente radiofonica e per aver favorito il ritorno di Fiorello con il progetto La Pennicanza. Una (lunga) carriera costruita tra tv, radio e management, che la rende una candidata credibile per questo incarico così delicato.

Non è escluso però che la Rai possa optare per altre professionità interne, magari meno note al grande pubblico ma capaci di portare una ventata di rinnovamento. In ogni caso, la decisione sarà cruciale. L’offerta informativa è uno dei pilastri dell’azienda di Viale Mazzini, sia sul piano editoriale che su quello politico. La decisione finale potrebbe quindi non essere vicina.