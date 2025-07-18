Raffaella Mennoia: età, studi, la malattia autoimmune diagnosticata, il rapporto con Maria De Filippi, fidanzato e compagno ex tronista

Raffaella Mennoia è nota al pubblico come collaboratrice di Maria De Filippi, lavora dietro le quinte di diversi format e ha un rapporto speciale con la regina della tv. Nata a Roma nel 1974 Raffaella è una bravissima autrice, che sin dal suo debutto ha dimostrato capacità e professionalità. Si è fatta notare dopo aver fatto un commento durante una delle prime puntare di Uomini e Donne, quando il programma era ancora un talk. Da quel momento ha sempre lavorato a fianco della nota conduttrice, che a quanto pare si fida molto di lei.

Per alcune edizione è stata anche una dei postini di C’è Posta per te, ma è nel ruolo di autrice che ha espresso al meglio le sue qualità. E’ infatti dietro le quinte di diversi programmi e in particolare di Temptation Island, format di successo che la impegna in modo totalitario. Ha all’attivo anche un libro, Cupido Stupido, che è uscito nelle librerie nel 2020 e che l’ha consacrata ufficialmente scrittrice. La Mennoia ha rilasciato poche interviste e solo in alcune ha rivelato dettagli del suo privato.

Non è noto quali studi abbia fatto, ne tanto meno a quanto ammontano i suoi guadagni, ma è palese il suo legame con Maria. C’era infatti lei seduta a fianco della conduttrice il giorno del funerale di Maurizio Costanzo e a quanto pare la De Filippi in quei momenti drammatici si è appoggiata soprattutto alla solidarietà che la sua collaboratrice le ha manifestato. La Mennoia ha più volte difeso il suo lavoro ribadendo che ciò che succede a Temptation è tutto vero: “Niente di romanzato, tutto vero e autentico. Le coppie devono passare quattro provini, incrociamo i racconti, parliamo con loro separatamente, abbiamo bisogno di prove, di foto, di messaggi”.

Raffaella Mennoia vita privata: chi è il compagno

Raffella Mennoia ha avuto una storia importante con l’ex tronista Jack Vanore, i due si sono conosciuti dietro le quinte di Uomini e Donne e l’amore è durato diversi anni. Nel 2013 si sono detti addio, ma sono riusciti a salvare la loro amicizia. Nonostante qualche gossip di troppo sia Raffaella che Jack hanno ribadito di volersi molto bene, e tra loro non ci sono mai stati attriti e rancori.

Oggi l’autrice è legata a Alessio Sakara, campione di arti marziali e co-conduttore di Tu si que vales. I due sono una coppia dal 2017 e sono molto innamorati e riservati, non amano infatti parlare del loro privato in pubblico. In passato Raffaella si è esposta personalmente a favore della ricerca per Sclerosi Multipla, e questo perché ha vissuto un’esperienza personale che l’ha messa a dura prova.

La reazione di Raffaella Mennoia sulla diagnosi errata

Solitamente molto riservata e contenuta anche sui social, Raffaella Mennoia in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla ha racconto la sua esperienza personale e com’è stata toccata dalla patologia. L’autrice ha rivelato che qualche anno fa le hanno diagnosticato una malattia autoimmune nota come polineuropatia, patologia che gradualmente porta all’atrofia di alcuni muscoli.

La diagnosi è stata spietata e ha affrontato un periodo difficilissimo. Per due anni ha seguito delle terapie in ospedale, ma poi si è accorta che i suoi sintomi erano diversi dagli altri malati, così ha chiesto un secondo consulto: “Mi rendevo conto che le persone ricoverate insieme a me non avevano gli stessi sintomi che avevo io, quindi ho deciso di indagare e di recarmi presso la Mayo Clinic, un ospedale di grande importanza all’estero.”

Ha poi concluso: “Dopo circa 15 giorni di ricovero, ho ricevuto una nuova diagnosi. Fortunatamente questa nuova diagnosi ha escluso la malattia autoimmune.” La Mennoia non ha denunciato i medici anche se la diagnosi sbagliata le ha causato diversi disagi. Per queste ragioni oggi è decisa a sostenere la ricerca scientifica e tutti coloro che soffrono.