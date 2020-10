Raffaella Carrà si prende un anno di pausa dalla tv. Complice l’emergenza legata al Covid-19, la showgirl per eccellenza ha annunciato una pausa anche per il programma “A cominciare inizia tu“, il programma di Rai3 dove l’abbiamo vista intervistare i big dello spettacolo come Maria De Filippi, Renato Zero, Loretta Goggi e molti altri. Il programma, complice il distanziamento sociale, non ha senso di esistere. Tornerà quando la situazione sarà finalmente risolta:

“Se devo sedermi a due metri dal mio intervistato e non posso toccarlo o abbracciarlo, parte dell’essenza è persa. E bisogna rispettare le regole. Sono un po’ turbata e ho paura, come è normale. Questa pandemia è molto ostinata”, ha raccontato Raffaella al quotidiano spagnolo El País.

Ma guai a parlare di pensione: Raffaella non ne vuol sentir parlare. “Non mi piace quella parola. Ma ho avuto così tante soddisfazioni che posso dire che non potevo fare di più“, sono state le sue parole.