Raffaella Carrà: età, causa morte, malattia, eredità e patrimonio, marito e figli, il giallo della villa

A quattro anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, il ricordo dell’icona televisiva italiana rimane vivido nei cuori dei fan, ma anche nel tessuto di una memoria familiare e artistica ancora ricca di segreti, silenzi e interrogativi. Uno su tutti: la villa romana di proprietà della Carrà, simbolo del suo stile e della sua riservatezza, è ancora invenduta. E ora gli eredi hanno ritirato ogni annuncio di vendita, alimentando curiosità e domande sul destino di questo immobile di prestigio.

Nasce Raffaella Maria Roberta Pelloni, ma sarà nota in tutto il mondo come Raffaella Carrà, icona indiscussa della cultura pop in Europa e America Latina. Artista poliedrica – cantante, ballerina, attrice, showgirl e conduttrice televisiva – la sua carriera inizia fin da bambina, sul piccolo schermo, tra le luci de Il Musichiere, e si estende per quasi sette decenni, fino al 2021.

Negli anni Sessanta un regista le suggerisce il cognome artistico “Carrà”, ispirato al pittore futurista Carlo Carrà, introducendola ufficialmente nel mondo dello spettacolo. Il vero boom arriva negli anni Settanta. Diventa famosa in Italia con successi musicali come Tuca Tuca e Tanti auguri, e con programmi televisivi di grande impatto come Canzonissima e Milleluci. Più audace e provocatoria di molte colleghe, sfida i tabù dell’epoca mostrando il proprio ombelico in tv e proiettando una figura di donna forte e libera. Nel corso della sua carriera, Raffaella riceve riconoscimenti prestigiosi: 12 Telegatto e 2 TP de Oro. Nel 2011 diventa volto ufficiale del Festival dell’Eurovision (dove duetta con Bob Sinclar) e presta la sua voce per gli spot di grandi marchi.

Raffaella Carrà e la sua eredità artistica e materiale

La casa, situata in uno dei quartieri più esclusivi di Roma, è un appartamento di lusso con ben nove stanze, altrettanti bagni, piscina privata, sauna e palestra. Un’abitazione elegante, sobria ma imponente, come era lei. Nonostante l’interesse iniziale, l’immobile non è riuscito a trovare un acquirente. Dopo mesi di tentativi, gli eredi hanno deciso di sospendere la vendita. Una scelta che sembra dettata più dal legame affettivo che da strategie immobiliari.

Senza figli e senza il fratello Renzo, scomparso nel 2001, Raffaella aveva destinato il suo patrimonio principalmente ai nipoti Matteo e Federica, figli proprio di Renzo. Entrambi sono cresciuti sotto la sua ala: li ha cresciuti come figli, offrendo loro non solo stabilità economica, ma anche valori, educazione e affetto. Matteo, in più occasioni, ha raccontato come Raffaella abbia rappresentato per lui una seconda madre.

Accanto ai nipoti, figura anche Sergio Japino, ex compagno storico e collaboratore artistico inseparabile. Con lui Raffaella ha condiviso un legame profondo, che ha resistito oltre la fine della relazione sentimentale. Japino è stato accanto a lei fino all’ultimo giorno, uno dei pochi a conoscere realmente la gravità della malattia che l’aveva colpita. Una malattia tenuta nascosta al pubblico fino all’ultimo: la Carrà ha sempre scelto la discrezione, anche nella sofferenza.

Secondo fonti vicine alla famiglia, la causa della morte sarebbe stato un tumore ai polmoni, diagnosticato in una fase ormai avanzata. Un male contro cui ha lottato in silenzio, con dignità e senza mai apparire pubblicamente in condizioni di fragilità. Negli ultimi tempi, Raffaella era stata ricoverata tra la Clinica Gemelli e la Casa di Cura Villa del Rosario a Roma. Solo poche persone fidate avevano accesso alla sua stanza: Japino, i nipoti, gli assistenti storici. Nessun clamore, nessun annuncio: tutto è avvenuto nel silenzio che ha sempre contraddistinto la sua vita privata.