Raffaele: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce con Gemma Galgani

Nelle prime puntate del trono over di ‘Uomini e Donne‘, un nuovo cavaliere ha catturato l’attenzione di Gemma Galgani. Si tratta di Raffaele che ha chiesto di prendere parte alla trasmissione di Maria De Filippi per corteggiare Barbara De Santi. La conoscenza, però, fin dalle battute iniziali, non è andata a buon fine. La dama torinese, dopo essersi accertata che la professoressa non fosse interessato all’uomo, ha deciso di proporsi per un’uscita.

La frequentazione, ad oggi, sembra proseguire a gonfie vele.

Ma conosciamo meglio Raffaele.

Chi è Raffaele di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Di Raffaele sappiamo che ha 64 anni che è di Taranto e che si sta godendo i primi anni di pensione. Non sappiamo se abbia un ex moglie o dei figli. Il pubblico più attento del dating show di Canale 5 ricorderà che il cavaliere del trono over abbia partecipato già al programma nella stagione 2017 – 2018. Ai tempi, era sceso per conoscere meglio proprio Gemma. La donna, però, non particolarmente colpita dall’aspetto esteriore dell’uomo decise di non proseguire la frequentazione.

A distanza di oltre sei anni, la Galgani si è voluta concedere una seconda possibilità per riprendere il discorso da capo con il cavaliere che, a suo dire, ha avuto un netto miglioramento fisico, frutto di anni di palestra, allenamenti e cura del corpo.

Nell’ultimo appuntamento di ‘Uomini e Donne’, Raffaele ha manifestato l’intenzione di uscire, andare a cena, passeggiare, costatare il feeling con Gemma. Ci sono state anche tenerezze, abbracci, baci che hanno suggellato le loro uscite anche lontano dalle telecamere:

“Abbiamo parlato un po’ di tutto. Sono stato abbastanza sincero, a me piacerebbe continuare la conoscenza con Gemma perché come persona mi piace, è ironica e solare. Ci siamo dati un bacio a stampo, avevo il desiderio di darle un bacio e l’ho fatto.

Sarà finalmente la volta buona per Gemma… che abbia trovato il principe azzurro?