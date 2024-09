Stasera, mercoledì 4 settembre, andrà il Radio Zeta Future Hits Live 2024. Il Festival della Generazione Zeta che, dopo la tappa dello scorso 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma, raddoppia e approda nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona.

Durante il Radio Zeta Future Hits Live, Radio Zeta e RTL 102.5, attraverso i rispettivi canali social, offriranno una copertura completa del dietro le quinte dell’evento, con interviste esclusive, backstage, prove e momenti inediti.

Da un’idea dell’editore e presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci. Il produttore è Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale è curata da Lina Pintore. Testi di Federica Gentile, Carolina Russi Pettinelli e Mario Vai. Lighting design e dop sono curati da Francesco De Cave, il direttore di produzione è Luigi Vallario, la regia è affidata a Luigi Antonini.

L’hashtag ufficiale del Future Hits Live è: #radiozetaFHL24

Radio Zeta Future Hits Live 2024, Arena di Verona: scaletta, cantanti, artisti, cast, ospiti

Ecco la line-up completa degli artisti che, stasera, si esibiranno sul palco del Centrale dell’Arena di Verona: Alessandra Amoroso, Alex Wyse, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Artie 5ive, Benji & Fede, Bigmama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Clara, Coma_Cose, Diss Gacha, Ditonellapiaga, Ele A, Elodie, Emma, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Holden, Icy Subzero, Jvli, Kid Yugi, Lda, Leo Gassmann, Leon Faun, Mahmood, Naska, Olly, Petit, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, Sixpm, Tananai, The Kolors, Tony Boy, Tony Effe.

Ospite a sorpresa sarannoà Fabri Fibra e Baby Gang.

La scaletta del Future Hits Live 2024:

Dj Set di SIXPM

Annalisa e Tananai

Alex Wyse

Benji e Fede

Fred de Palma

Holden

Sarah

Leo Gassman

Elodie

Icy Subzero ft. Clara

Clara

Mahmood

LDA

Leon Faun

Ele A

Coma_Cose

Petit

Tony Boy

Capo Plaza

Bresh

Ditonellapiaga

Kid Yugi

Artie 5ive

Diss Gacha

BNKR44

Naska

Rhove

Angelina Mango

Emma

Fabri Fibra con Emma e Baby Gang

Olly

Olly con Angelina Mango

JVLI, Emma, Olly

The Kolors

Rocco Hunt

Alfa

Rose Villain

Anna

Geolier

Alessandra Amoroso, BigMama

Tony Effe con Gaia

Chi sono i conduttori di Radio Zeta Future Hits Live?

Il Radio Zeta Future Hits Live sarà condotto da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati.

All’esterno dell’Arena di Verona, Diego Zappone e Niccolò Giustini animeranno il red carpet (che sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma RTL 102.5 Play), dove i cantanti faranno il loro ingresso sotto gli occhi del pubblico, intercettandoli a pochissimi minuti dalla loro esibizione sul palco.

Radio Zeta Future Hits Live 2024: diretta tv

Il Future Hits Live 2024 andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21 in chiaro su TV8, su Sky Uno, in streaming su NOW, in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre e canale 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e canale 736 di Sky) e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Noi di TvBlog seguiremo in tempo reale l’evento con il nostro liveblogging che avrà inizio sempre alle ore 21.