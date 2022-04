Radio Italia Live 2022 – Il Concerto: i conduttori, il cast, quando e dove vederlo in tv

Torna, anche quest’anno, Radio Italia Live. Il Concerto, giunto alla quarantesima edizione, si svolgerà a Milano, in Piazza del Duomo, sabato 21 Maggio 2022, a partire dalle ore 20:30. Organizzato da Radio Italia, è realizzato

grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, saranno per l’ottavo anno i presentatori dell’evento.

Bizzarri: “Anche quest’anno io e Paolo abbiamo l’onorare di presentare questo evento. Spero che questo concerto dia il via ad una nuova serie di concerti. Oltretutto sono i 40 anni di Radio Italia. Credo che sia questo il motivo per cui Radio Italia abbia deciso di scegliere me e Paolo. Abbiamo età quell’età anche noi (ride, ndb). Festeggeremo i nostri 40 anni. Devo dire che per noi è tutto molto emozionante. Abbiamo iniziato, ormai, 8 anni fa. Lo faremmo anche gratis. E’ davvero emozionante avere lì tutto quelle persone. Stare in mezzo ai nostri cantanti preferiti. Siamo riusciti anche a cantare con Baglioni, Enrico Ruggeri, Giorgia. E’ con lo spirito di due bambini che ci avviciniamo sempre a questo concerto”

Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà Daniela Cappelletti.

La sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti da Saturnino.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Marco Pontini (Vice Presidente Radio Italia): “Questo evento è mancato a tutti, agli ascoltatori, ai telespettatori e a noi che lavoriamo a Radio Italia. Non è solo un concerto ma rappresenta la possibilità di esprimere al meglio il motivo per cui è nata questa radio. Quest’anno sarà molto importante. E’ la prima volta che si torna davvero in piazza. Noi saremo i primi a fare un evento gratuito in piazza per la gente. Radio Italia live è sempre stato un evento multimediale, per tutti, raggiungibile in qualunque modo, ovunque, con qualsiasi tecnologia”.

Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive

Radio Italia Live – Il Concerto, presentato da Sky Wifi, sarà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108) in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Antonella D’Errico (Executive Vice President Programming di Sky Italia): “Sky è molto vicina alla musica live e all’intrattenimento. E’ molto importante rappresentare questo ritorno all’intrattenimento dal vivo. In questa piazza meravigliosa dove abbiamo scelto di vivere. Sky è a Milano, la amiamo. Siamo felici che riparta da qua con questo grande evento. E’ anche l’evento dei 40 anni di Radio Italia. Sono davvero molto contenta. Non è scontato ripartire. Abbiamo fatto un concerto a dicembre per la finale di X Factor al Forum di Assago. Non è facile fare musica live in questo periodo. Ma è molto importante. Con un cast meraviglioso ed è ancora più bello, in quest’ottica, essere partner sulla piattaforma Sky ed in streaming su Now Tv ed in chiaro per tutti su Tv8. Vogliamo dare maggiore accessibilità a tutto l’evento”.

Foto | Ufficio stampa Goigest