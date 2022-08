Siamo arrivati alle ultime settimane dell’estate 2022 e, ormai, i tormentoni sono ben noti. Dal successone di Fedez -insieme a Tananai e Mara Sattei- in “La dolce vita”, che è riuscito a bissare la hit di “Mille” insieme ad Orietta Berti e Achille Lauro- fino ai Pinguini Tattici Nucleari con la loro deliziosa “Giovani Wannabe”. La tv, nelle scorse settimane, ha riportato pubblico e cantanti, in giro per l’Italia, con l’ennesima edizione dei Battiti Live e con la prima (fortunata) esperienza del Tim Summer Hits su Rai 2, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Ma, in queste settimane, l’appuntamento con la musica -e i tormentoni estivi- non è finita. Su La 5, infatti, è partito l’appuntamento con “Yoga Radio Bruno Estate“, ogni martedì, su La 5, con 4 appuntamenti, che ci terranno compagnia fino a circa metà settembre.

Anche in questo caso, il festival musicale è itinerante. La prima puntata, trasmessa martedì 23 giugno 2022 (nello stessa serata dove andava in onda Battiti Live), è recuperabile su Mediaset Infinity mentre i prossimi appuntamenti torneranno, in prima serata, dal 30 agosto prossimo. Dopo l’esordio a Firenze, si passerà a Mantova, Modena e Bologna, il 30 agosto, 6 e 13 settembre 2022.

Radio Bruno Estate 2022, cantanti e ospiti

Anche in questo caso, sono numerosi gli artisti che si esibiranno sul palco. E ve li riportiamo suddivisi data per data.

Nella prima puntata si sono esibiti Gianni Morandi, saliranno sul palco Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga, Raf, Álvaro Soler, Luigi Strangis, Ana Mena, Albe, Riki, Aka 7even, Deddy, Darin, Il Tre, Vegas Jones, Nika Paris, Room9, Sonohra, Gaudiano, Caffellatte.

Martedì 30 agosto 2022 ascolteremo Rocco Hunt, Francesco Gabbani, Albe, Follya, Tom Walker, i Ricchi e Poveri, Cristiano Malgioglio, Luigi Strangis, Cristina D’avena, Giordana Angi, Shade, Matteo Romano, Sonohra, Matia Bazar, Topic e Federico Baroni.

Il 6 settembre sul palco ci saranno The Kolors, Malika Ayane, Tommaso Paradiso, Loredana Bertè e Franco 126, Rocco Hunt, LDA, Dargen D’amico, Baby K, Fred De Palma, Tananai, Irama, Francesca Michielin, Federico Rossi, Rettore & Tancredi, Mr Rain e Alfa.

Infine, nell’ultima puntata di martedì 13 settembre, spazio a Rkomi, Boomdabash e Annalisa, Aiello, Bob Sinclair, Tananai, Federico Rossi, Giusy Ferreri, Gemelli Diversi, Noemi, Sottotono, Emma Muscat, Astol e Chadia Rodriguez, Aka 7even, Hansel Delgado e Berna.

Come seguirlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire lo show, ogni martedì, su La 5 dalle 21.10 circa -canale 30 del digitale terrestre- oppure in streaming -su pc, tablet e cellulare – sul sito di Mediaset Infinity. Come già evidenziato, la puntata sarà poi disponibile anche nei giorni a seguire, on demand.