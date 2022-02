Quinta Dimensione – Il futuro è già qui è il titolo del nuovo programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai3 condotto da Barbara Gallavotti, storica autrice di Quark e Superquark e negli ultimi anni vista spesso a DiMartedì su La7 (nel curriculum ha anche la collaborazione con E se domani, condotto su Rai3 da Alex Zanardi prima e Massimiliano Ossini dopo). La trasmissione andrà in onda per quattro settimane a partire da sabato 12 marzo in prima serata (ore 21.45), subito dopo Le parole di Massimo Gramellini.

Il titolo parte dall’insegnamento di Einstein: l’universo è composto da almeno quattro dimensioni, le tre dello spazio, e quella del tempo. A queste va aggiunta una quinta dimensione, appunto, ossia quella della conoscenza, della curiosità, della capacità di osservare e indagare la natura per anticipare le sfide del futuro. In altre parole, quella che ci rende unici tra gli esseri viventi, che ci rende umani.

Quinta Dimensione, programma di Barbara Gallavotti e Jean Pierre El Kozeh, scritto con il contributo di Fabio Mazzeo e Paola Miletich e la consulenza autorale di Guido Dell’Aquila, erediterà nello spazio del sabato sera il testimone di Insider, la trasmissione di Roberto Saviano. L’obiettivo è che Barbara Gallavotti, con un linguaggio semplice e immediato, avvicini il pubblico ai temi della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica, offrendo gli strumenti necessari a capire i mutamenti in atto, la loro origine, l’impatto che avranno sul nostro futuro.

La regia è affidata a Luca Granato, mentre la produzione è firmata da Ballandi. L’appuntamento, come detto, per la prima delle quattro puntate previste è per sabato 12 marzo.