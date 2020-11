Luca e Paolo ritrovano la tradizione della canzone che racconta l’attualità italiana nella prima puntata di Quelli che il calcio, stagione 2020-21. E per il debutto hanno puntato a una versione di E la vita, la vita di Cochi e Renato – scritta con Enzo Jannacci e Dario Fo – adattata all’analisi della situazione italiana in questo inizio Autunno, tra sanità prossima al collasso anche grazie ad appalti pilotati che non sono cessati neanche in piena emergenza, tra i virologi protagonisti di epic fail, di DPCM e lanciafiamme, di misure che stanno sacrificando comparti economici, tra proteste legittime e fascisti riempi-piazze. La musica la sapete, il testo ve lo lasciamo in basso.

Intanto è un piacere ritrovare Luca, Paolo e le loro canzoni.

E la vita, la vita – Testo di Luca e Paolo a QCC

C’è chi aspetta da un mese il tampone

Cho continua a cambiare opinione

C’è Zangrillo, è un grande esperto

Ha detto “Il virus è morto”

Mi sembra che aveva torto

Forse forse è risorto.

Ciao!

A chi vive col lanciafiamme

Nell’attesa del dipiciemme

In trecento si accalcano in metro

Ma Giuseppe ci ha chiuso il teatro

E c’è quello che c’ha il ristorante

Lo vedi, sta sotto un ponte

E la vita, e la vita

e la vita l’è bela, l’è bela

basta avere cautela, cautela

ed usare la testa

non possiamo far festa.

E la vita, e la vita

e la vita l’è strana, l’è strana

Niente apericena, ricena

perché c’è troppa ressa

Ma si può andare a messa.

C’è chi scalda la voce in balcone

Chi protesta con la Regione

Chi ha i debiti, è nei pasticci

Chi si frega le scarpe di Gucci

E c’è sempre chi grida al complotto

Lui sa cosa c’è sotto.

Ciao!

A chi vuole salvarsi la pelle

ma si schianta sui banchi a rotelle.

C’è Gallera che è sempre a suo agio

Ma poi sbaglia a spiegare il contagio

E a Milano non c’è un posto letto

Ma chi l’avrebbe mai detto?

E la vita, e la vita

e la vita l’è bela, l’è bela

Basta avere cautela, cautela

Quando fai il magna magna

Dai che ci si guadagna.

E la vita, e la vita

e la vita l’è strana, l’è strana

Se governa Fontana, Fontana

Lui l’appalto ti intesta e il cognato fa festa.

E la vita, e la vita

e la vita l’è strana, l’è strana

Altro che Quarantena, rantena

si lavora in presenza

Se ti ammali pazienza

E la vita, e la vita

e la vita l’è trista, l’è trista

basta qualche fascista, fascista

s’infiltra nella protesta

è finita la festa!