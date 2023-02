Lo scorso mercoledì, durante la presentazione stampa mattutina riservata alla stampa di Quelle Brave Ragazze 2, TvBlog ha avuto la possibilità di intervistare le tre protagoniste, Mara Maionchi, Marisa Laurito e Sandra Milo.

Marisa, come ti sei trovata all’interno di questo programma che ha già una prima edizione alle spalle? Con Mara e Sandra che si conoscevano già, grazie all’esperienza pregressa, come ti sei inserita in questa coppia già collaudata?

Mi sono inserita ‘na bellezza. Sono stata benissimo perché queste due signore che ho affianco a me sono due donne straordinarie, molto speciali, quindi avere a che fare con loro è stato bellissimo. Inoltre io adoro viaggiare e quindi questo viaggio on the road con due donne potentissime, che avevano da dirmi cose meravigliose e con le quali giocare, ridere, divertirmi, è stato molto facile. Non mi è sembrato un programma televisivo: mi è sembrato un bellissimo viaggio naturale.

Quest’anno il viaggio parte da Montecarlo e poi si articola in altre tappe nella Francia del sud. Che cosa vi è piaciuto di più durante questo viaggio e che cosa vi ha invece deluso di più di questo viaggio?

Sandra: È stato bellissimo scoprire due donne straordinarie, scoprire anche quel qualcosa in più dentro di loro è stato molto bello. Di solito a me i viaggi non fanno impazzire, ma questo è stato molto bello. Ma la cosa più bella in assoluto è il ritorno, quando sono vicina a casa: oddio che felicità!

Marisa: Per me il ritorno invece è sempre la cosa più triste. Il viaggio ha sempre un inizio e una fine, come tutto d’altronde nella vita, ma quando si sta bene ed è una situazione piacevole il ritorno per me non è molto allegro. Il momento che mi è piaciuto di più a Montecarlo è quando siamo andate – io ho una fissazione e un amore perduto per il mare e per le barche – sull’Acquarama Special di Carlo Riva, il primo Acquarama costruito. L’ho anche guidato: è stato esaltante per me!

Mara: Un po’ meno per noi che eravamo sedute dietro con la Sandra aggrappata al braccio che mi diceva: “Ma sei sicura che è capace?” “Beh, che ne so?! Non l’ho mai vista guidare io”. Però il conducente che le aveva lasciato il posto era molto tranquillo, ho detto allora: “Beh, se è tranquillo lui, saremo tranquille anche noi”. Questa è stata un’esperienza molto piacevole. L’elicottero ero indecisa se salire o no, sono stata mezz’ora a pensare, però poi sono salita e sono stata contenta perché è stata davvero una cosa particolare. Comunque è stato molto divertente come al solito perché viaggiare con le amiche è più divertente che con i famigliari: noi tre e basta, oh!

Marisa: Lo consigliamo a tutte le donne!

Per concludere, se doveste trovare in ciascuna delle altre un pregio e un difetto, quale indichereste dopo questo viaggio insieme?

Marisa: Mara è perfetta per me, pregi e difetti. Sandra, non ne parliamo: non ce n’è come lei!

Mara: Guarda, sono due ragazze di prima categoria. Quello che invidio alla Milo quando fa le fotografie, che si mette in posa, sembra sempre una gnocca, mi fa venire un nervoso perché io sembro sempre uno scappato di casa. Di Marisa mi piace molto la chiacchiera, questa pronuncia napoletana a me fa impazzire.

Sandra: Io le trovo fantastiche perché sono veramente fantastiche. Poi hanno anche una cosa straordinaria: hanno il senso della misura, che è importante. Ci sono persone che debordano e poi a un certo punto le senti che ti pesano addosso: io non ho mai sentito il peso con loro. Poi voglio molto bene a tutte e due.

Quelle Brave Ragazze 2, una produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine, esordirà domani sera, domenica 19 febbraio, su Sky Uno alle 21.15 e sarà anche disponibile in streaming su NOW.