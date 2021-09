Quanto ci si può fidare di un’infermiera apparentemente premurosa? Non chiedetelo alla protagonista di Quella famiglia è mia, il film-tv che Raidue manda in onda questa sera, venerdì 3 settembre 2021, alle 21:20 in prima visione. Un thriller a sfondo familiare in cui una madre e moglie viene minacciata da una presenza insospettabile. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quella famiglia è mia, la trama

Il film-tv inizia con la signora Ida (Nancy Petersen), in ospedale, speranzosa di tornare a casa preso. L’infermiera Gwen (Lyndon Smith), però, non è della stessa idea e le stacca l’ossigeno, cercando di ucciderla. L’intervento della Dr.sa Keller (Rolonda Watts), però, riesce a tenere in vita la donna.

L’azione si sposta quindi nel presente: Gwen lavora come infermiera a domicilio per Max (Griffin Morgan), figlio di Mira (Abbie Cobb) e Todd Lloyd (Sean Faris), affetto da distrofia muscolare. Nessuno in famiglia sa del passato malvagio della donna, che continua ad operare secondo cattive intenzioni. Il suo obiettivo, ora, è portare via Max e Todd a Mira, e diventare la nuova donna di casa.

Di questo Mira non sa ovviamente nulla, e si reputa invece fortunata ad avere trovato un’infermiera come Gwen. Quest’ultima, intanto, scopre che nel vicinato vive anche la Dr.sa Keller e, temendo che questa possa raccontare cosa successo con Ida a Mira, la uccide facendole assumere della droga.

Poi inizia a fingersi un uomo di nome David Webber, che inizia a chattare con Mira in un gruppo di supporto online. Mira racconta di queste chiacchierate con Gwen, mentre Todd sente tutto e pensa che la moglie lo stia tradendo. Anche questo fa parte del piano di Gwen, dal momento che l’infermiera inizia a flirtare con l’uomo ed ad insinuare che Mira non sia una brava madre e moglie. Karen (Mieko Hillman), amica di Mira, se ne accorge e si scontra con Gwen: il risultato è l’omicidio dell’amica da parte dell’infermiera.

Non solo: Gwen inizia a drogare Mira, che si sente sempre più affaticata e confusa, cosa che continua a screditarla agli occhi del marito. Todd è sempre più convinto che Mira lo stia tradendo: Gwen se ne approfitta cercando di sedurlo esplicitamente.

-ATTENZIONE: SPOILER-

Mira decide di incontrare dal vivo David Webber (Jay Wilkins), ma scopre che l’uomo non la conosce: qualcun altro si è finto lui. David le racconta che Gwen una volta si occupava di sua moglie Laurel, malata di cancro, e che l’infermiera l’aveva convinta ad interrompere tutte le cure. Mira inizia a comporre i pezzi.

Si rende conto che Gwen ha finto di essere David quando questa usa la stessa espressione che il finto David utilizzava per riferirsi a Max. Decisa a recarsi dalla Polizia dopo aver recuperato delle prove, viene intercettata da Gwen che, con la scusa di fare una passeggiata, la porta in una casa abbandonata. Qui Gwen rivela il suo piano malefico e cerca di uccidere Mira che, con un bollitore, le dà un colpo alla testa. Quindi corre da Todd, che aveva trovato le prove e stava cercando la moglie. Le sorti di Gwen restano in sospeso.

Quella famiglia è mia, cast e curiosità

Il film-tv è andato in onda su Lifetime il 20 gennaio 2020 con il titolo “Psycho Nurse”, ma è noto anche con il titolo di “Muchausen by internet”, con riferimento alla sindrome che porta chi ne è affetto a far credere di avere malattie per attirare l’attenzione su di sé.

Nel cast spicca la presenza di Lyndon Smith (Gwen), vista in Extant e soprattutto in Parenthood, in cui interpretava Natalie. Abbie Cobb (Mira) è invece comparsa di recente in Them ed è stata anche nel cast di Suburgatory, mentre Sean Faris (Todd) è stato visto in Pretty Little Liars, in cui interpretava Gabriel Holbrook.

Quella famiglia è mia, streaming

E’ possibile vedere Quella famiglia è mia in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.