“Quanto hanno vinto in soli 8 giorni”. L’incredulità di Stefano De Martino a Affari Tuoi

La televisione è una scatola magica in cui scorre un mondo parallelo, a volte che fa sognare, a volte che addolora. Sicuramente la pioggia di vincite ad Affari tuoi nell’ultima settimana, arrivata con colpi di scena e pacchi ricchissimi, non può che appartenere al primo comparto, quello appunto che custodisce i sogni di molti italiani.

In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, segnato da crisi economiche e umanitarie, vedere confluire somme così ingenti nelle tasche di qualcuno non può passare inosservato. In appena otto giorni, i concorrenti del game show più seguito di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, hanno portato a casa una cifra da record: oltre un milione di euro complessivi.

Una serie di puntate fortunate che lascia senza parole, prima di tutto lo stesso padrone di casa che in un momento di particolare euforia si è lasciato andare a un commento ironico e colorito, tra lo stupore e le risate del pubblico in studio.

Vincite record e pubblico in crescita

Durante la puntata andata in onda mercoledì 8 ottobre, la protagonista è stata Claudia, concorrente pugliese, che con una scelta coraggiosa è riuscita a vincere 100mila euro. Un traguardo conquistato dopo una partita al cardiopalma, rimasta in bilico fino all’ultimo pacco. Quando la fortuna ha deciso di premiarla, De Martino non ha resistito alla tentazione di sottolineare l’andamento “magico” delle ultime serate, esclamando con un sorriso: “Chiedo scusa ai telespettatori, ma una cosa la devo dire: ultimamente c’avete un cul… che va benissimo, eh!”.

La battuta, accolta da una risata generale, riflette alla perfezione il clima leggero e complice che da sempre caratterizza il programma, ma anche l’incredibile concatenazione di successi che ha reso felici diversi concorrenti nell’arco di pochissimi giorni.

Il dato ha catturato l’attenzione dei media: 1.065.000 euro distribuiti in appena otto puntate, un risultato che non si vedeva da tempo nel format. Tutto è cominciato il 1° ottobre con Giuseppe dal Lazio, che ha chiuso la sua partita accettando 50mila euro offerti dal Dottore. Poi è arrivato il vero exploit: Francesca dalla Calabria e Angelo dalla Sardegna, rispettivamente il 2 e il 3 ottobre, hanno centrato entrambi il pacco da 300mila euro in due serate consecutive.

Da lì in avanti, la fortuna non ha smesso di girare: Luca dal Friuli Venezia Giulia ha portato a casa 100mila euro, Federica delle Marche ha accettato un’offerta di 50mila, mentre Veronica della Basilicata ha trovato altri 100mila euro nel suo pacco. Poi ancora Francesca dalla Sicilia, che martedì 7 ha vinto 65mila euro, e infine la già citata Claudia, chiudendo la settimana con un ulteriore jackpot da 100mila.

Un ritmo del genere non lascia fuori gli ascolti che crescono notevolmente: la puntata dell’8 ottobre per esempio ha superato quella della concorrenza: Affari Tuoi infatti ha raggiunto il 24,5% di share, superando di misura La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che si è fermata al 24,2%. Un risultato che gli addetti ai lavori avranno sicuramente vivisezionato per scovare risposte dettagliate. Tra queste spicca senz’altro l’affetto del pubblico sia verso il programma che verso Stefano De Martino, sicuramente capace di creare empatia e poi..chissà, visto che anche Gerry Scotti “è un pezzo grosso dello spettacolo” – e questa cosa non si può ignorare – forse in tempi come questi vedere la fortuna premiare qualcuno è più appassionante che assistere a una sfida di pura abilità. Dopotutto, a La Ruota della Fortuna serve ingegno e prontezza, mentre a Affari Tuoi, come dice De Martino “basta avere un po’ di cu…”.