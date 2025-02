Quanto costano i biglietti di Sanremo 2025

Mancano poche ore all’inizio della prima serata del ‘Festival di Sanremo 2025‘. In questi minuti, i fan sfegatati della manifestazione canora che, si tiene ogni anno, in questo periodo, nella ‘città dei fiori’. Grande curiosità da parte dei telespettatori che non sono riusciti a raggiungere la riviera ligure è riservata al costo dei biglietti delle cinque serate.

Il portale di RadioMontecarlo, citando come fonte accreditata, ‘Tv Sorrisi & Canzoni’, riporta correttamente, il prezzo dei biglietti per ogni singola serata dall’11 al 15 febbraio dell’anno corrente:

Da martedì 11 a venerdì 14 febbraio – galleria: 110 euro

Da martedì 11 a venerdì 14 febbraio – platea: 220 euro

Finale di sabato 15 febbraio – galleria: 360 euro

Finale di sabato 15 febbraio – platea: 730 euro

Per poter acquistare i biglietti della kermesse festivaliera, gli utenti dovevano iscriversi al sito ufficiale del Festival tra il 19 dicembre 2024 ed il 6 gennaio 2025. Ad un software informatico, è stato affidato il compito di sorteggiare gli utenti che avrebbero potuto procedere all’acquisto, con un massimo di 2 biglietti a persona, dal 13 al 27 gennaio 2025.

Il Teatro Ariston può ospitare, ad oggi, 1960 posti a sedere. I biglietti sono introvabili già da diverse settimane. Il Corriere della Sera riporta che, nel 2025, ci sono stati dei rincari nel costo del biglietto con un +19%.

Si legge: “Secondo i calcoli fatti dalla società di consulenza globale EY, per l’edizione di quest’anno, il singolo spettatore seduto all’interno dell’Ariston affronterà una spesa media giornaliera di circa 500 euro, tenendo conto, tra gli altri, dei costi legati a trasporto, pernottamento, ristorazione e spese varie”.

In questo post, abbiamo inoltre, riportato i vip presenti in platea (oltre ai grandi assenti) durante le cinque serate del ‘Festival di Sanremo 2025’, oltre alle alte cariche dirigenziali presenti in prima fila per applaudire i cantanti e gli ospiti del conduttore e direttore artistico, Carlo Conti. Pronti/e a vivere le grandi emozioni di uno degli show più attesi dell’anno dal pubblico italiano?