Chi sono i vip in platea a Sanremo 2025

Tra qualche ora, prenderà il via ufficialmente la prima serata del ‘Festival di ‘Sanremo 2025‘. I telespettatori da casa, come ogni anno, comodamente seduti sul proprio divano di casa, avranno la possibilità di scorgere i volti noti della televisione italiana oltre alla dirigenza della tv di Stato.

Anche quest’anno, grande assente Alba Parietti che non assisterà allo spettacolo canoro seduta tra le prime fila del teatro Ariston di Sanremo. Se lo godrà da casa con amici e familiari più stretti come testimonia il suo ultimo post su Instagram:

“E ci ci siamo , come ogni anno il momento è arrivato. Si respira aria di festival, una dei pochi riti collettivi che unisce gli italiani davanti alla tv. Io purtroppo, quest’anno non sarò a @sanremorai ma lo commenterò dallo studio di @vitaindiretta .

L’ho presentato 2 anni sul palco 3 di dopofestival, 1 come giurata , 30 in sala … domani sera a casa di amici per commentarlo. Non lo perderei per nulla al mondo, mi eccita , sento le emozioni dei miei colleghi, dei cantanti, so quello che si prova , sento l’aria che respirano …. Perché @sanremorai è’ Sanremo e noi ci saremo @rai1official”

Ha, però, annunciato che farà parte della squadra di opinionisti de ‘La Vita in diretta’ che, oggi, ha ospitato, da Roma, tra gli altri, Paola Ferrari, Rosita Celentano, Max Giusti, Nuzzo e Di Biase, Loredana Lecciso.

Non ci sarà nemmeno Matteo Conti, il figlio di Carlo Conti. Rompendo, di fatto, la quinquennale tradizione di Giovanna Civitillo e del giovane Josè, sempre, in platea ad applaudire i successi festivalieri di Amadeus:

“Mi ha detto che resterà in albergo in pigiama e che al teatro non ci viene”

Nelle prossime serate, attesi i volti più amati di mamma Rai come Mara Venier che, come di tradizione, condurrà lo Speciale di ‘Domenica In’, con tutti i protagonisti del ‘Festival di Sanremo 2025’.