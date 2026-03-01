Quando torna Stefano De Martino con Affari Tuoi

Stefano De Martino è pronto a tornare: la data di inizio di Affari Tuoi

Con la finale di Sanremo 2026 che chiuderà questa sera, sabato 28 febbraio, la settimana più attesa della televisione italiana, anche Rai1 si prepara a riprendere la sua normale programmazione.

Quando torna Affari Tuoi

Il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha fatto una pausa nella settimana del Festival, per fare spazio alla kermesse musicale, che ha occupato la fascia oraria dell’access prime time dal 24 febbraio. Dopo il grande successo di Sanremo, che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori, Affari Tuoi tornerà lunedì 2 marzo, con una novità speciale.

Concludendo una settimana di grandi ascolti e sfidando la concorrenza del Festival, Affari Tuoi riprenderà il suo corso con un’attenzione particolare al repertorio musicale, integrando le canzoni più virali di Sanremo 2026 nella playlist del programma.

Questo cambiamento porterà una ventata di freschezza, adattando il format al clima del Festival e coinvolgendo ulteriormente il pubblico che, in questi giorni, ha seguito le esibizioni canore più amate.

Programmazione modificata: gli altri cambi del palinsesti

Non solo la Rai, anche Mediaset e Sky hanno apportato modifiche ai loro programmi. Maria De Filippi, per evitare la concorrenza diretta con la finale del Festival, ha deciso di sospendere l’appuntamento con C’è Posta per Te sabato 28 febbraio, sostituendo la puntata con il film Come un gatto in tangenziale.

Una scelta che permette al programma di non perdere il suo pubblico abituale, evitando di disperdere l’attenzione in una serata dominata da Sanremo.

Anche Sky ha spostato la finale di MasterChef 15, rinviandola al 5 marzo. Al suo posto, giovedì 26 febbraio andrà in onda una puntata speciale di MasterChef Italia: 4 storie per la finale, che racconterà le vite e i percorsi dei quattro finalisti.

Con il termine della settimana di Sanremo, quindi, il palinsesto tornerà alla normalità, e Affari Tuoi riaprirà i battenti con una nuova edizione che promette di regalare ancora tante emozioni al suo affezionato pubblico.