Quando torna Antonella Clerici con E’ sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici torna in diretta su Rai1 con “E’ Sempre Mezzogiorno” e si prepara a una stagione ricca di prime serate tra musica, talent e nuove sorprese.

Antonella Clerici si sta preparando per la nuova stagione televisiva della Rai. L’amata conduttrice, regina dei fornelli, tornerà a riempire l’ora di pranzo degli spettatori con “E’ Sempre Mezzogiorno”. Dopo qualche settimana di pausa estiva, la trasmissione riprenderà il suo ritmo di sempre offrendo nuovamente agli spettatori momenti di cucina, intrattenimento e leggerezza.

Il format, che si svolge in diretta da Milano, è ormai un appuntamento fisso per chi ama seguire le ricette passo passo e assistere alle chiacchierate spontanee con ospiti e collaboratori. Ma la nuova stagione promette anche qualche sorpresa: potrebbero mancare alcuni giochi ma la conduttrice sembra intenzionata a proporre nuove rubriche e spazi di interazione con il pubblico per mantenere intatta l’atmosfera familiare che da sempre contraddistingue il programma.

Il ritorno in onda di Antonella Clerici non sarà limitato al mezzogiorno: la conduttrice si prepara infatti a una stagione televisiva ricca e diversificata. Tra i nuovi progetti in cantiere, ci sono prime serate che vedranno la Clerici protagonista accanto a volti noti del panorama musicale e dello spettacolo.

In attesa di “E’ sempre mezzogiorno” nuove sfide in prime time

Il pubblico di “E’ sempre mezzogiorno” può segnare in agenda l’inizio del programma nel giorno 8 settembre, ma nello stesso mese Antonella affiancherà Clementino in “Suzuki Jukebox”, un programma che promette di unire musica e divertimento, portando in onda performance live e momenti di intrattenimento interattivo. La conduttrice, quindi, non si limiterà a condurre la consueta cucina televisiva, ma esplorerà anche altri ambiti dell’intrattenimento, confermando la sua versatilità.

Non mancheranno poi i ritorni nei format più amati dal pubblico. A novembre, infatti, tornerà al timone di “The Voice Senior”, seguito poi, a partire da gennaio, da “The Voice Kids”. Questi appuntamenti consolideranno la presenza della Clerici in prime time, un terreno in cui continua a raccogliere consensi e a conquistare nuovi spettatori grazie al suo stile empatico e coinvolgente.

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo alcune anticipazioni, la conduttrice potrebbe aggiungere alla sua agenda un nuovo progetto primaverile, una trasmissione che richiama il sapore dei programmi-evento del passato, pensata per emozionare e coinvolgere il pubblico in maniera diretta. Si tratterebbe di Surprise Surprise, un format che richiama il Carramba che sorpresa della mitica Raffaella Carrà. Tuttavia non manca un gossip molto interessante: il programma era destinato a Barbara D’Urso, ma a quanto pare, così come raccontano le indiscrezioni, i vertici della Rai avrebbero deciso di affidarlo al volto storico della Rai. Se confermata, questa novità rappresenterebbe un ulteriore tassello nella lunga carriera di Antonella Clerici, sempre pronta a reinventarsi stagione dopo stagione senza rinunciare alla sua identità televisiva. A questo punto non resta che attendere l’inizio della nuova stagione di “E’ sempre mezzogiorno” per dare il via alla presenza costante e familiare di Antonella Clerici.