Quando inizia Belve: grande attesa per il ritorno di Francesca Fagnani

Riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico “più giovane”, le sue interviste sono già iconiche ed è riuscita anche ad entrare nel fruttuoso filone “crime”, che male non fa. Francesca Fagnani sta per tornare con la nuova edizione di Belve e le novità non mancano. Il format è cresciuto tanto in questi ultimi anni, grazie alla giornalista romana che riesce puntualmente a rendere ogni singola intervista un caso mediatico. E se le scorse edizioni hanno fatto discutere per la scelta degli ospiti e per il tono delle domande, questa nuova stagione sembra avere tutte le carte in regola per alzare ulteriormente l’asticella.

Belve, che ha debuttato prima sul Nove prima di approdare su Rai 2 nel 2021, tornerà in prima serata a partire dal 28 ottobre, con un nuovo ciclo di interviste che promette di dare una bella scossa ancora una volta al mondo della televisione. Protagonisti in assoluto sono ovviamente gli ospiti e Francesca lo ha sottolineato in una recente intervista: “È la parte più delicata, perché individuare i personaggi giusti è fondamentale: un ospite sbagliato significa una puntata sbagliata. Per questo cerco sempre di puntare su ospiti coerenti con il titolo. Se ci sono personaggi che mi piacerebbe avere e che ancora non sono riuscita a convincere? Certo, ma non lo dirò mai, anche perché rischierei di spaventarli”.

Ecco perché tutti vogliono sapere quali celebrità sederanno sul celebre e temutissimo sgabello. Le anticipazioni hanno già annunciato qualche nome e c’è già fermento nell’aria.

Il ritorno di Belve: Belen Rodriguez inaugura la nuova stagione

Il primo grande colpo della nuova edizione di Belve è già stato annunciato: Belen Rodriguez sarà l’ospite che aprirà le danze. Dopo anni di inviti declinati, la showgirl argentina ha finalmente accettato di rispondere alle domande taglienti di Francesca Fagnani. Una scelta che promette scintille: la sua vita privata è da sempre terreno fertile per il gossip, ma l’intervista potrebbe andare oltre i titoli di cronaca rosa, restituendo una Belen più vera, meno personaggio, forse anche più fragile.

La curiosità è altissima anche per un altro motivo: su quello stesso sgabello si era seduto in passato Stefano De Martino, suo ex marito. Un dettaglio che aggiunge ulteriore pepe.

Al momento, i nomi confermati sono pochi, ma le indiscrezioni non mancano. “Cosa vedrete nello specifico nella nuova edizione non posso dirvelo perché in realtà non lo so neppure io. Posso però dire che stiamo già lavorando con l’obiettivo di ottenere il massimo gradimento del pubblico che ci segue con affetto.” Ha fatto sapere la conduttrice, la quale secondo alcune informazioni, ha un grande sogno: intervistare Maria De Filippi. E se accadesse? Sarebbe vero colpaccio. Quello che è certo al momento è che per questa nuova edizione, Belve raddoppia: due puntate a settimana, per soddisfare un pubblico sempre più fedele e curioso. Dopo l’esperimento riuscito di Belve Crime, la versione dedicata alle interviste “oscure”, Francesca Fagnani torna a concentrarsi sul suo format originale, ma senza escludere ulteriori spin-off in futuro.