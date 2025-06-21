Quando finiscono La Vita in Diretta e La Volta Buona: lo stop di Balivo e Matano

Dopo una nuova stagione ricca di ospiti, interviste e momenti di leggerezza, La Volta Buona — il talk show pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1 — chiuderà i battenti prima della pausa estiva. A comunicarlo è stata la stessa presentatrice attraverso un post su Instagram, annunciando che l’ultima puntata andrà in onda venerdì 27 giugno.

Il salotto televisivo, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:05 alle 16:00, ha accompagnato il pubblico con interviste colte e storie autentiche, spaziando tra attualità, gossip e testimonianze personali. Il gradimento del pubblico ha premiato la trasmissione con ascolti significativi, toccando un picco del 22,1% di share in occasione del Festival di Sanremo, con oltre 2,1 milioni di spettatori. Inizialmente previsto per fine maggio, lo stop è stato rimandato di un mese grazie alla costante crescita dell’interesse del pubblico. Questa fiducia si è tradotta nell’estensione fino al 27 giugno, con un totale di venti puntate extra rispetto al palinsesto originale.

Nonostante i riscontri positivi, la stessa Balivo ha lasciato trapelare un filo di incertezza sul suo futuro: durante una puntata recente ha scherzato sul “vediamo se ci saremo l’anno prossimo”, alludendo a eventuali evoluzioni contrattuali o scenografiche in vista del rinnovo.