Quando finiscono La Vita in Diretta e La Volta Buona: lo stop di Balivo e Matano
La Rai si prepara al cambio di guardia: quale sarà il destino de “La Vita in Diretta” e “La Volta Buona”? Ecco gli scenariL’edizione 2024/2025 di La Vita in Diretta, uno dei programmi di punta del pomeriggio su Rai 1, si appresta a salutare il pubblico per la pausa estiva. E lo stesso vale per
La Rai si prepara al cambio di guardia: quale sarà il destino de “La Vita in Diretta” e “La Volta Buona”? Ecco gli scenari
L’edizione 2024/2025 di La Vita in Diretta, uno dei programmi di punta del pomeriggio su Rai 1, si appresta a salutare il pubblico per la pausa estiva. E lo stesso vale per La Volta Buona. La settimana conclusiva sarà all’insegna dei migliori momenti della stagione.
Storie emozionanti, volti noti del mondo dello spettacolo e commenti sul gossip nazionale e internazionale. L’ultimo appuntamento promette di lasciare il pubblico con un finale emozionante, riflessivo e divertente .
Quando finiscono La Vita in Diretta e La Volta Buona?
L’ultima puntata condotta da Alberto Matano è prevista per venerdì 27 giugno 2025, data che segnerà anche la chiusura temporanea di altri contenitori di punta come Storie Italiane ed La volta buona. Parallelamente, Affari Tuoi – l’amato game show guidato da Stefano De Martino – chiuderà un giorno dopo, sabato 28 giugno, lasciando spazio alla versione estiva di Techetechetè, che farà compagnia agli spettatori durante il periodo canonico di vacanza televisiva.
Al posto de La Vita in Diretta torna puntuale l’edizione estiva, Estate in Diretta, che prenderà il via lunedì 30 giugno 2025. La conduzione sarà affidata, come da tradizione, a Gianluca Semprini, affiancato da Greta Mauro. Non mancherà la partecipazione televisiva di Gigi Marzullo, presente con interventi e approfondimenti nel corso della stagione calda.
Il restyling dei contenitori Rai non si limita al pomeriggio: si registra anche un rinnovamento nelle fasce mattutine e preserali. UnoMattina Estate, con Alessandro Greco e Carolina Rey, sarà in onda al mattino, seguita da Camper in Viaggio e Camper, che dal 4 giugno esploreranno l’Italia attraverso la lente di Peppone Calabrese. Nel preserale, come da tradizione, da lunedì 8 giugno torna Reazione a Catena, con Pino Insegno alla guida, in sostituzione de L’Eredità, che chiuderà i battenti il 7 giugno.