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Quando finiscono La Vita in Diretta e La Volta Buona: lo stop di Balivo e Matano

La Rai si prepara al cambio di guardia: quale sarà il destino de “La Vita in Diretta” e “La Volta Buona”? Ecco gli scenariL’edizione 2024/2025 di La Vita in Diretta, uno dei programmi di punta del pomeriggio su Rai 1, si appresta a salutare il pubblico per la pausa estiva. E lo stesso vale per

di Claudio Rossi
Quando finiscono La Vita in Diretta e La Volta Buona: lo stop di Balivo e Matano
21 Giugno 2025 09:00

La Rai si prepara al cambio di guardia: quale sarà il destino de “La Vita in Diretta” e “La Volta Buona”? Ecco gli scenari

L’edizione 2024/2025 di La Vita in Diretta, uno dei programmi di punta del pomeriggio su Rai 1, si appresta a salutare il pubblico per la pausa estiva. E lo stesso vale per La Volta Buona. La settimana conclusiva sarà all’insegna dei migliori momenti della stagione.

Storie emozionanti, volti noti del mondo dello spettacolo e commenti sul gossip nazionale e internazionale. L’ultimo appuntamento promette di lasciare il pubblico con un finale emozionante, riflessivo e divertente .

Quando finiscono La Vita in Diretta e La Volta Buona?

L’ultima puntata condotta da Alberto Matano è prevista per venerdì 27 giugno 2025, data che segnerà anche la chiusura temporanea di altri contenitori di punta come Storie Italiane ed La volta buonaParallelamente, Affari Tuoi – l’amato game show guidato da Stefano De Martino – chiuderà un giorno dopo, sabato 28 giugno, lasciando spazio alla versione estiva di Techetechetè, che farà compagnia agli spettatori durante il periodo canonico di vacanza televisiva.

Caterina Balivo lascia?
Incertezza sul futuro di Caterina Balivo foto: rai.it – (tvblog.it)

Al posto de La Vita in Diretta torna puntuale l’edizione estiva, Estate in Diretta, che prenderà il via lunedì 30 giugno 2025. La conduzione sarà affidata, come da tradizione, a Gianluca Semprini, affiancato da Greta Mauro. Non mancherà la partecipazione televisiva di Gigi Marzullo, presente con interventi e approfondimenti nel corso della stagione calda. 

Dopo una nuova stagione ricca di ospiti, interviste e momenti di leggerezza, La Volta Buona — il talk show pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1 — chiuderà i battenti prima della pausa estiva. A comunicarlo è stata la stessa presentatrice attraverso un post su Instagram, annunciando che l’ultima puntata andrà in onda venerdì 27 giugno.

Il salotto televisivo, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:05 alle 16:00, ha accompagnato il pubblico con interviste colte e storie autentiche, spaziando tra attualità, gossip e testimonianze personali. Il gradimento del pubblico ha premiato la trasmissione con ascolti significativi, toccando un picco del 22,1% di share in occasione del Festival di Sanremo, con oltre 2,1 milioni di spettatori. Inizialmente previsto per fine maggio, lo stop è stato rimandato di un mese grazie alla costante crescita dell’interesse del pubblico. Questa fiducia si è tradotta nell’estensione fino al 27 giugno, con un totale di venti puntate extra rispetto al palinsesto originale.

Nonostante i riscontri positivi, la stessa Balivo ha lasciato trapelare un filo di incertezza sul suo futuro: durante una puntata recente ha scherzato sul “vediamo se ci saremo l’anno prossimo”, alludendo a eventuali evoluzioni contrattuali o scenografiche in vista del rinnovo. 

Il restyling dei contenitori Rai non si limita al pomeriggio: si registra anche un rinnovamento nelle fasce mattutine e preserali. UnoMattina Estate, con Alessandro Greco e Carolina Rey, sarà in onda al mattino, seguita da Camper in Viaggio e Camper, che dal 4 giugno esploreranno l’Italia attraverso la lente di Peppone Calabrese. Nel preserale, come da tradizione, da lunedì 8 giugno torna Reazione a Catena, con Pino Insegno alla guida, in sostituzione de L’Eredità, che chiuderà i battenti il 7 giugno.

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