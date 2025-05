Quando e dove andrà in onda il concerto evento de Il Volo: tutti i dettagli

Il Volo si sta preparando a un evento attesissimo che, per la prima volta, avrà come location una cornice suggestiva: il Palazzo Te di Mantova, uno spazio altrettanto affascinante dell’Arena di Verona, ma più intimo e dall’atmosfera magica. Quest’anno il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble compie 16 anni, un traguardo importante che viene commemorato come sanno fare loro: esibendosi per il loro vasto pubblico che li adora.

“Tutti per uno – Viaggio nel tempo” è un evento musicale imperdibile, ideato da Michele Torpedine e prodotto da Friends & Partners, prossimamente trasmesso su Canale 5. “Quest’anno è la terza edizione, ma le due scorse sono state fatte all’Arena di Verona. Siccome il nostro obiettivo è sempre stato quello di mostrare le bellezze d’Italia, abbiamo scoperto Palazzo Te a Mantova, con questi archi in pietra meravigliosi e abbiamo deciso di spostare la location per la terza edizione” ha rivelato il Volo durante un’intervista di RTL.

Dopo un tour di grande successo che li ha portati nei palasport italiani, i tre tenori adesso porteranno in scena uno spettacolo che racconta la loro musica, in modo unico, con un orchestra e ospiti speciali. Ci saranno esibizioni soliste e in gruppo: un viaggio nel tempo attraverso i loro successi ma anche celebrando i grandi classici italiani e internazionali e cover legate ai ricordi personali dei membri del trio.

Un appuntamento imperdibile su Canale 5

Il 2024 è stato l’anno del loro primo album di inediti, Ad Astra, un sorta di debutto speciale che non fa che confermare la grandezza de Il Volo che continua ad incantare non solo l’Italia ma anche l’Europa e il resto del mondo, dove puntualmente i loro concerti sono sold out. All’interni di Ad Astra, anche Capolavoro (presentato a Sanremo 2024) e Tra le onde. A ottobre partirà 2025 Live In Concert con tappe previste in Europa, Canada, Stati Uniti e America Latina.

Tornando in Italia e a “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”, non c’è che tenersi pronti perchè l’evento si svolgerà tra pochi giorni, l’8, 10 e 11 maggio. Tre appuntamenti importanti che come il trio aveva anticipato sempre ai microfoni di RTL presenta un parterre di ospiti prestigioso:

“Negli anni sono venuti a trovarci tanti amici e ospiti, ma non diamo mai per scontato che ogni artista accetti la nostra collaborazione. Quest’anno gli ospiti sono molti: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Arisa, Mario Biondi con Alessandro Quarta, Malika Ayane, Noemi, Clara, Antonello Venditti, Gaia, Massimo Ranieri, Brunori Sas, Marco Masini, The Kolors, Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, Beppe Fiorello e Giorgio Panariello.”

C’è ancora mistero sulla data effettiva della messa in onda da parte di Mediaset, che però in questi giorni ha già iniziato a promuovere l’evento. Si presume che la data sarà svelata al termine della kermesse. Intanto, negli ultimi giorni è stata annunciata la presenza eccezionale di Antonella Clerici come presentatrice di una delle serate. In qualità di madrina del trio, avendoli in qualche modo scoperti nel talent Ti lascio una canzone, l’amata conduttrice abbandonerà, seppur momentaneamente, gli studi della Rai per apparire su Canale 5 in questa importante occasione.