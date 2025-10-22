Quando e come finisce Hercai: tutti i dettagli

Hercai-Amore e vendetta è una delle tante serie turche che ha conquistato il pubblico italiano, in onda il lunedì sera su Real Time dallo scorso aprile, con storie d’amore, vendette e dolori, ha appassionato puntata dopo puntata. Composta di tre stagioni, in Turchia è andata in onda dal 2019 al 2021, con un totale di 69 episodi e l’ultima puntata – il grande finale – sta per andare in onda in Italia.

Protagonisti di questa dizi sono Miran e Reyyan, la cui storia d’amore ha appassionato i telespettatori di più di 100 paesi, dove la serie è stata mandata in onda. In Italia il suo successo è stata l’ennesima conferma di quanto gli sceneggiati turchi funzionino. Al momento nel bel Paese sta andando in onda l’ultima stagione, quando sarà trasmesso, dunque, il grande finale?

Ultima puntata di Hercai, quando andrà in onda in Italia: le anticipazioni

Per fortuna manca ancora un po’ di tempo alla messa in onda dell’ultima puntata di Hercai, adesso siamo nel bel mezzo della terza stagione, motivo per cui l’ultima puntata dovrebbe essere trasmessa verso la fine di gennaio, momento in cui la dizi turca giungerà all’epilogo e saluterà – per sempre – il pubblico.

Qualora, invece, si voglia guardare le puntate in anteprima, su Discovery+ in streaming, le puntate sono trasmesse con una settimana di anticipo. Ad ogni modo il finale è vicino ma non vicinissimo, ma dalla Turchia già si conoscono le anticipazioni e, dunque, si sa cosa dovremo aspettarci dall’ultima puntata. Come ormai molte serie turche ci hanno insegnato, l’happy ending non è sempre così scontato e lo stesso vale per Hercai, che non finirà nel migliore dei modi.

Secondo le anticipazioni che arrivano dalla Turchia pare che Fusun sarà sempre più accecata dall’odio e sarà disposta a tutto per vendicare la morte del figlio Harun, che è stato ucciso accidentalmente da Yaren. Scoprirà che è stata lei ad ucciderlo, ma allo stesso tempo sarà che è aspetta un bambino dal figlio morto, così la perdonerà e deciderà di farla trasferire nella sua villa, così che il nipote possa nascere nel benessere. Ma dagli spoiler turchi sappiamo che Fusun cambierà atteggiamento nei confronti di Yaren dopo la nascita del nipote, deciderà di imprigionarla nella sua villa, per riuscire finalmente a vendicarsi della morte del figlio.

Il padre della ragazza Chihan e lo zio Hazar, non avendo più notizie di Yaren, decideranno di iniziare a cercarla, quando però arriveranno vicino alla villa dove si trova, gli uomini di Fusun faranno fuoco e sarà colpito proprio Hazar, che morirà. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, secondo quanto riportato dalle anticipazioni turche, Fusun accuserà Cihan di aver ammazzato il fratello, poi rapirà la figlia di Miran e Reyyan, la moglie accuserà il marito del rapimento della bambina, dicendogli che non ha prestato attenzione alla loro sicurezza. Infine ci sarà Yaren, che temendo di finire in carcere per aver ucciso Harun, proverà a togliersi la vita. Il finale della soap turca, dunque, preannuncia una serie di colpi di scena e risvolti inaspettati.