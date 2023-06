Oltre alla fase finale della UEFA Nations League 2022-2023, alla quale prenderà parte anche l’Italia, il 16 e il 17 giugno torneranno anche le qualificazioni agli Europei 2024 di calcio con la terza giornata.

Andiamo a vedere, quindi, quali saranno le partite visibili in chiaro (che andranno in onda sul canale 20 di Mediaset e su TV8) e la programmazione intera di Sky Sport che include anche la partita amichevole, Polonia-Germania (la nazionale tedesca non è impegnata nelle qualificazioni in quanto paese organizzatore della prossima edizione e quindi già qualificata).

Qualificazioni Europei 2024, 16-17 giugno: la partita in chiaro sul 20

Il canale 20 proporrà, in esclusiva in chiaro, la partita Belgio-Austria, valevole per il Gruppo F, che andrà in onda sabato 17 giugno a partire dalle ore 20:45 (il pre-partita avrà inizio alle ore 20:15).

Qualificazioni Europei 2024, 16-17 giugno: la partita in chiaro su TV8

La partita in chiaro di TV8 di questa terza giornata di qualificazioni sarà Malta-Inghilterra, valevole per il Gruppo C (lo stesso dell’Italia).

Malta-Inghilterra andrà in onda venerdì 16 giugno a partire dalle ore 20:45, con telecronaca a cura di Massimo Marianella.

Qualificazioni Europei 2024, 16-17 giugno: le partite su Sky Sport

Di seguito, trovate la programmazione completa delle partite che andranno in onda su Sky Sport e in streaming su NOW, inclusi i Diretta Gol e le partite amichevoli.

Venerdì 16 giugno

ore 20:45

Malta-Inghilterra

Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella

Polonia-Germania (partita amichevole)

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile

Diretta Gol con Gibilterra-Francia, Grecia-Irlanda, Macedonia del Nord-Ucraina, Lettonia-Turchia, Galles-Armenia, Danimarca-Irlanda del Nord, San Marino-Kazakhistan, Andorra-Svizzera, Bielorussia-Israele, Kosovo-Romania e Malta-Inghilterra

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, Manuel Favia, Filippo Benincampi, Calogero Destro, Federico Botti, Luca Mastrorilli, Andrea Voria, Fabrizio Redaelli, Cristiano Tognoli, Peppe Di Giovanni e Federico Zancan

Sabato 17 giugno

ore 15

Lussemburgo-Liechtenstein

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Cristiano Tognoli

Lituania-Bulgaria

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Fabrizio Redaelli

ore 18

Norvegia-Scozia

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Filippo Benincampi

Diretta Gol con Azerbaijan-Estonia, Montenegro-Ungheria e Norvegia-Scozia

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Calogero Destro, Andrea Voria e Paolo Ciarravano

ore 20.45

Portogallo-Bosnia Erzegovina

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella

Diretta Gol con Albania-Moldavia, Belgio-Austria, Cipro-Georgia, Islanda-Slovacchia, Isole Faroe-Repubblica Ceca e Portogallo-Bosnia Erzegovina

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Manuel Favia, Riccardo Gentile, Calogero Destro, Giovanni Cristiano, Federico Botti e Federico Zancan