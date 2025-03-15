Quali sono le canzoni di sottofondo all’apertura dei pacchi di Affari Tuoi?

Non solo l’apertura dal pacco dal valore di 0 euro (scandito, in queste ultime settimane, dal successo sanremese di Serena Brancale, che porta per titolo, ‘Anema e core‘ che ha sostituito il tormentone estivo di Tony Effe e Gaia, ‘Sess0 e Samba’), ogni svelamento, ad ‘Affari tuoi‘, è supportato da un jingle positivo, nelle maggior parte dei casi, di fronte ad un pacco blu o rosso da un basso valore.

Stefano De Martino, che ha restituito un ruolo assai centrale ai ‘pacchisti’, spesso, gioca con i nomi e le professioni dei concorrenti attribuendo, per esempio, ad una fotografa la canzone di Tiziano Ferro, ‘Ti scatterò una foto’.

Nel seguente post, se vi fosse sfuggito qualche titolo che risente tanto dell’influenza sanremese:

– Nel bene e nel male di Madame

– Incoscienti giovani di Achille Lauro

– Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci

– Tu con chi fai l’amore di The Kolors

– La Cura per te di Giorgia

– Cuoricini dei Comacose

– Evviva, evviva da ‘Aggiungi un posto a tavola’.

– Tutta l’Italia di Gabry Ponte

– Furore di Paola e Chiara

– Inno alla gioia

– Io me ne andrei di Claudio Baglioni

– Ora che non ho più di te di Cesare Cremonini

Ed ancora la marcia dei Bersaglieri quando i concorrenti scovano la specialità della regione che gioca (dalle trofie al pesto, al pane di Matera ai cannoli siciliani)

Quale canzone di sottofondo è stata scelta per l’ultimo pacco di Affari tuoi?

Un capitolo a parte merita l’ultimo pacco che sancisce, di fatto, la chiusura di partita con la somma vinta. Il sempreverde ‘Due vite’ di Marco Mengoni (concentrandosi su queste parole: “Se questa è l’ultima canzone e poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica”) si alterna a ‘Balorda Nostalgia’ di Olly, vincitore della settantacinquesima edizione della kermesse festivaliera.